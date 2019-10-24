Yemek programını tiyatro ile buluşturdular

İstanbul'da oturdukları sırada çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Aydın Yankaş ile eşi amatör tiyatrocu Aynur Yankaş, yaklaşık 2 yıl önce Finike'ye yerleşti. Aydın Yankaş'ın ambulans şoförlüğünden emekli olmasının ardından Finike'de yaşamlarını sürdürmeye devam eden çift, yaklaşık 7 ay önce bir video paylaşım sitesinde 'Lezzet sizsiniz' adıyla çeşitli yörelere ait yemeklerin tariflerini anlattıkları videolar paylaşmaya başladı. Takipçileri sıkılmasın diye de programı eğlenceli hale getirmeye karar veren çift, hazırladıkları videoları tiyatral hale getirmeye karar verdi. Aynur Yankaş yemek tarifi yaparken, eşi Aydın Yankaş da kadın kılığına girerek 'Leyla' karakteriyle programa katıldı. Oyunculuk yeteneklerini yemek tarifleriyle birleştiren çiftin görüntülerini ise çocukları Onur Yankaş çekti. Programın montajını da yapan Onur Yankaş, görüntüleri sosyal medyaya yükledi. Şu ana kadar 10'a yakın program yapıp, video çeken ailenin takipçi sayısı her geçen gün artmaya başladı.

TİYATROYU VE YEMEK YAPMAYI SEVİYOR

Aynur Yankaş, İstanbul'da yaşadıkları yıllarda eşiyle tiyatro yaptıklarını belirterek, yemek yapmayı ise çok sevdiğini, bunu da 'Lezzet sizsiniz' adlı programıyla takipçileriyle paylaştıklarını söyledi. Vaktinin büyük bölümünün mutfakta geçtiğini aktaran Aynur Yankaş, "İnternetten izlediğim yemek tarifleri videoları genelde çok uzun. Bunlar beni rahatsız ediyor. Belki benim gibi diğer izleyenleri de rahatsız ediyordur" dedi.

'HEM YEMEK TARİFİ VERİYOR HEM EĞLENİYORUZ'

Çoğu kez yemek programlarını ileri alarak izlemek zorunda kaldığını anlatan Aynur Yankaş, "'Ben neden yemek programı yapmıyorum' diye düşündüm. Eşime bu fikrimi paylaştım. Eşim de onayladı. 7 ay önce başladık ve yemek programını kahkahaya çevirdik. Hem yemek tarifleri veriyoruz hem de eğleniyoruz. Bizi izleyenleri de eğlendirmek istiyoruz. Bu da zaten bizim kriterimiz. Birlikte yemek programları yapıyoruz kanalımızda. Yöresel yemeklerden sunmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız yemek yine Antalya'ya has yöresel bir lezzetti" diye konuştu.