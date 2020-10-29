Yemek Sepeti iletişim bilgileri, şikayet hattı

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Yemek Sepeti müşteri hizmetlerine bağlanarak sipariş verebilir, siparişinizin durumu hakkında bilgi alabilir ya da Yemek Sepeti canlı yardım ile sorunlarınızı müşteri temsilcisine iletebilirsiniz. Yemek Sepeti tel: 444 5 445
Yemek Sepeti merkez adres ve iletişim bilgileri şöyledir:
l Yemek Sepeti merkezinin bulunduğu adres bilgisi: Türkiye/İstanbul/Şişli/Esentepe
l Merkez telefon no: +90 212 359 18 00
l KEP adres bilgisi: yemeksepeti@hs01.kep.tr
l Sorumlu kişi: Yunus Elmas
Yemek Sepeti E-Posta İletişim Bilgisi
Yemek Sepeti’nin info@yemeksepeti.com mail adresine görüşlerinizi, sorun ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Yemek Sepeti yetkilileri mesajınıza en yakın zamanda dönüş yapacaktır.
Yemek Sepeti, isteyen herkesin her an yemek yiyebileceği bir prensibe sahiptir. Bu doğrultuda çalışılan restoranın çalışma saatlerine göre dilediğiniz vakitlerde sipariş vermeniz mümkündür. Restoranların hangi günler ve saatlerde açık olduğunu restoran bilgileri üzerinden öğrenebilirsiniz.
Yemeksepeti.com web adresi üzerinden her türlü yemek siparişini verebilir, üyelik oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken üyelik oluşturduktan sonra bulunduğunuz şehri seçmek ve girmiş olduğunuz adres bilginizle siparişinizi tamamlamak. Yemek Sepeti üzerinden yapabileceğiniz işlemler şunlardır:
l Üyelik oluşturduktan sonra bulunduğunuz lokasyon bilgilerine göre listelenen restoranlar arasında seçim yapabilirsiniz.
l Arama motorunda restoran adı, yemek ya da mutfak ile arama yapabilirsiniz.
l Üyeliğiniz ile siparişlerinizde biriken puanları değerlendirebilirsiniz.
l Kampanya ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
l Mutfak ve zincir restoranları aratabilirsiniz.
l Yemek Sepeti’ne restoran önerebilirsiniz.
l Kullanıcı sözleşmesine ulaşarak detayları inceleyebilirsiniz.
l Eğer bir restoran işletmecisiyseniz Yemek Sepeti ailesine katılmak için başvuruda bulunabilirsiniz.
l Yemek Sepeti genel merkez bilgilerine ulaşabilirsiniz.
l Anında yardım almak için web sitesinde yer alan acil yardım butonuna tıklayabilir, canlı sohbet ile taleplerinizi dile getirebilirsiniz.
l Sık sorulan sorular ve işlem rehberi sekmesini inceleyebilir, valeden teslimat adresine, cüzdandan sipariş sürecine kadar her konuda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
l Yemek Sepeti destekli markalardan banabi ve yemek.com üzerinden yemek tarifi ve market alışverişi gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Alıştığınız yemeksepeti.com hizmetlerine cep telefonlarınız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmeniz için geliştirilen mobil uygulama büyük kullanım kolaylığı sağlıyor. Her an her yerde yemek ve restoranları inceleyebilir, canınız ne zaman bir şey istiyorsa kolayca adresinize sipariş verebilirsiniz. Yemek Sepeti mobil uygulamayı indirmek için App Store ve Google Play Store üzerinden yemeksepeti adıyla arayabilirsiniz.
Yemek Sepeti fırsatlarından ve yeniliklerinden haberdar olmak için Yemek Sepeti'ni sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Yemek Sepeti'ni Facebook ve Twitter adreslerinde yemeksepeti adıyla bulabilirsiniz. Ayrıca Yemek Sepeti'nin blog.yemeksepeti.com blog adresiyle yemek tarifleri, yemekler hakkında yazılar ve Yemek Sepeti önerilerini bulabilirsiniz.