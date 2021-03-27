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Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı? Nasıl öğrenirim?

27.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online yemek siparişi uygulaması olan Yemek Sepeti siber saldırıya uğradığını duyurdu. Twitter hesabında Yemek Sepeti tarafından yapılan kullanıcı bilgilerinin çalındığına yönelik açıklamanın ardından binlerce Yemek Sepeti üyesi Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar…

Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı? Nasıl öğrenirim?

Yemek Sepeti resmi Twitter hesabı üzerinden siber saldırıya maruz kalındığı ve kullanıcı bilgilerinin çalındığı yönünde bir açıklama yaptı. Yapılan duyurunun ardından Yemek Sepeti aboneleri arama motorları üzerinden Yemek Sepeti kullanıcı bilgilerim çalındı mı? konusunda araştırma yapmaya başladı. Diğer yandan, kullanıcılar Yemek Sepeti bilgilerinin çalınıp çalınmadığını nereden öğreneceğini de merak ediyor. İşte, Yemek Sepeti’nin açıklaması…

YEMEK SEPETİ BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

Türkiye’nin online yemek sipariş uygulaması olan Yemek Sepeti 25 Mart tarihinde kullanıcı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından çalındığını duyurdu. Kredi kartı bilgilerinin çalınıp çalınmadığını merak eden kullanıcılar bu soruya yanıt ararken, Yemek Sepeti’nin duyuruna göre çalınan kullanıcı bilgileri şunlar oldu:

-Ad-soyad
-Doğum tarihi
-Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları
-Yemeksepetine kayıtlı e-posta adresleri
-Yemeksepeti'ne kayıtlı adres bilgileri
-Açık olarak görülemeyen, SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri.

YEMEK SEPETİ KART BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

Yemek Sepeti’nden gelen açıklamaya göre, Kredi kartı bilgilerinin MasterCard altyapısı ile korumalı olması nedeni ile tamamen güvenli olarak saklanmaktadır. Bu nedenle MasterCard tarafında herhangi bir güvenlik ihlalinin söz konusu olmadığını duyuran Yemek Sepeti, kullanıcıların kredi kartlarını gönül rahatlığı ile kullanmaya devam edebileceğini ifade etti.

Yemek Sepeti ayrıca yapılan güvenlik çalışması ile ilgili şu açıklamaya da yer verdi:

"Siber güvenlik kalkanının aşılması ve veri hırsızlığı olasılığını ilk tespit ettiğimiz 25.03.2021 tarihi saat 09.30'dan itibaren, öncelikle ihlalin detayları üzerine tüm yazılım ve siber güvenlik ekiplerimiz ve güvenlik danışmanlarımız ile birlikte çalışmaya başladık.

Yapılan çalışma sonucu ihlalin yalnızca listede açıkladığımız unsurlarla sınırlı olduğunu tespit etmemizin akabinde, elde ettiğimiz bilgileri kullanıcılarımızla, gerekli yasal mercilerle ve kamuoyuyla tüm şeffaflığıyla paylaşmak için süratle çalışmalara başladık.

Bu siber güvenlik saldırısı ve hırsızlık sebebiyle tüm Yemeksepeti ailesi ve çalışanları olarak, kullanıcılarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız adına derin bir üzüntü içerisindeyiz. Yaşanan durum nedeniyle gerçekleşebilecek olası hasarları minimuma indirmek için etkilenebilecek tüm kişileri bilgilendirmek üzere harekete geçtik.

Saldırının nasıl yapıldığını tespit ettik, ihlale neden olan sorunu ortadan kaldırdık ve bu üzücü olayın tekrarlanmaması adına gerekli tüm önlemleri aldık. Yemeksepeti kullanıcılarının veri güvenliğinden daha öncelikli hiçbir konumuzun olmadığını ve gereken tüm teknik ve sistemsel çalışmaları en yüksek seviyede yaptığımızı sizinle paylaşmak isteriz."

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