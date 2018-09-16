Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Online yemek siparişi sitesi Yemek Sepeti'ne saat 12:30'dan itibaren giriş yapılamıyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı 'Yemek Sepeti çöktü mü, Yemek Sepeti ne zaman açılacak?' sorularını soruyor.

Konuyla ilgili olarak Yemek Sepeti'nin sitesine girildiğinde ise kullanıcılar, 'Teknik bir sorun var' yazısıyla karşılaşıyor.

Arızanın ardından saat 12:50 sıralarında siteye yeniden erişim sağlandı.



