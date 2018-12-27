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Yemek servisi yapan motorcu beton mikserinin altında kalarak can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 04:39 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti

Yemek servisi yapan motorcu beton mikserinin altında kalarak can verdi!

Alınan bilgiye göre, Adem A. yönetimindeki beton mikseri Yavuz Sultan Selim Mahallesi Birlik Caddesi’nde seyrederken, yolun kenarında park halindeki bir aracın arasından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü.

AA'nın haberine göre; motosikletiyle yemek servisi yapan Mehmet Can Sönmez (19) kaza sırasında beton mikserin altında kaldı. İhbar üzerine olay polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri ise caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak olay yerinde incelemede bulundu. İncelemelerin ardından Sönmez'in cenazesi morga kaldırıldı. Cadde ise tekrar trafiğe açıldı. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Adem A. işlemleri için emniyete götürüldü. (AA)

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