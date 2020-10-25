Yemek siparişi getiren kuryenin motoru çalındı

Konya’da yemek siparişi getiren kuryenin motorunun çalınması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Balçelebi Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yemek siparişi getiren Furkan Yüce, motosikletini bırakarak paketleri teslim etmek için apartmana girdi. O sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi, motosikleti düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Siparişi teslim ettikten sonra apartmandan çıkan Furkan Yüce, motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kurye Furkan Yüce, yemek siparişi bırakmak için apartmana girdiğini belirterek, "Paketi teslim ettim, geldiğimde motosikletim çalınmıştı. Daha sonra sağa sola baktım, motoru göremeyince panikledim. Daha sonra da iş yerindeki ustaya haber verdim. Hemen geldiler ama motosikletim aşağıda yoktu" dedi.

