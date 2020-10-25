Yemek siparişi verdi, hemcinsi tarafından mesajla tacize uğradı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde internetten yemek siparişi veren üniversite öğrencisi, kuryenin mesajla kendisini taciz ettiğini iddia etti. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında da paylaşan genç, suç duyurusunda bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi B.M., internet üzerinden bir restorandan yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kuryenin adresi bulamayınca mesaj attığı genç, kuryeye cep telefonu üzerinden adresini gönderdi. Adrese ulaşan yemek kuryecisi, üniversite öğrencine siparişi teslim etti. İddiaya göre siparişin üzerinden 3 saat geçtikten sonra B.M.’ye kuryeden bir mesaj geldi. Cep telefonuna gelen “Selam, sen gey misin?” şeklindeki mesajla genç bir anda şaşkına döndü. Olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran B.M., “Siparişimden 3 saat sonra alakasız bir zamanda, ‘Selam, sen gey misin?’ şeklinde bir mesaj atarak cinsel tacizde bulundu. Bu kabul edilebilecek, hafife alınacak, geçiştirilecek bir durum değil. Mesajın ardından sipariş verdiğim işletmeyi arayarak olayı anlattım ve kendilerini mahkemeye vereceğimi söyledim. Şikayetçi olacağımı belirttiğimde ise kurye mesaj atarak özür diledi” dedi.