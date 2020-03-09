Yemek siparişi veren hırsız, kuryenin motosikletini böyle çaldı

Hırsızlık olayı 26 Şubat tarihinde saat 21.00 sularında Maltepe’de meydana geldi. Ahmet Arslan’ın iddiasına göre hırsız bir müşteri gibi iş yerini telefonla arayarak yemek siparişi verdi. Kurye Ahmet Arslan hazırlanan yemek paketini verilen adrese götürmek üzere motosiklet ile yola çıktı. Arslan, sitenin önüne motosikleti park ederek siparişi teslim etmek üzere daireye çıktı. Fakat Arslan, dairede oturan vatandaşların sipariş vermediklerini belirledi. Arslan, sipariş veren telefon numarasını aradığında telefonun açılmadığını ve ankesörlü bir sabit telefona ait olduğunu öğrendi. Sitenin önüne indiğinde motosikletinin yerinde olmadığını gören Arslan, yaşadığı şoku atlattıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin sitenin çevresinde gizlenerek beklediğini, uygun zamanı bulduğunda motosikleti sürükleyerek götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖYLE BİR ŞAHIS SİPARİŞ VERMEMİŞ"

Motosikletin planlı bir şekilde çalındığını belirten Kurye Ahmet Arslan, “Motosiklet hırsızlık olayı akşam saat 21.00 sıralarında oldu. Yemek paketini buraya getirdiğimde kapı açıktı. Siteye girdiğimde zile bastım herhangi bir ses yoktu sonra arkada bulunan bloğa geçtim orada da bir ses seda olmadı. Sipariş veren numarayı aradığımda öyle bir telefon numarası yok kişi cevap vermiyor, öyle bir şahıs sipariş vermemiş” diye konuştu.