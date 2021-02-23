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  4. Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

23.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

Bir müşteri, tecrit önlemleri sırasında yemek siparişi teslimatının parçası olarak bir şişe idrar aldıktan sonraki şaşkınlığını anlattı.

Oliver McManus, şüpheli görünen sarı sıvının kendisine pazar sabahı HelloFresh'ten bir yemek kitiyle geldiğini söyledi.

McManus, şirkete şu soruyu içeren bir tweet attı:

Merhaba HelloFreshUK, bunu basit tutacağım: Neden siparişimin parçası olarak birinin şişelenmiş idrarını aldım? Bu konudaki cevabınızı dört gözle bekliyorum.

McManus "Bana bir adres verin, size göndereyim ve şüphe duyuyorsanız bir koklayın!" diye ekledi.

Şirketin sosyal medya ekibi şu cevabı verdi: "Bundan dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu açıklayacak kelimelere gerçekten sahip değiliz."

Birkaç Twitter kullanıcısı buna her zamanki şaka, kelime oyunu ve hakaret yağmuruyla yanıt verdi. Bazıları şişedekinin elma suyu olduğunu öne sürdü.

McManus "Gerçekten değil" diye cevap verdi.

HelloFresh, yemek kitleriyle beraber içecek sunmuyor ve bazı kişiler bu hatanın, teslimatı yapan şoförün tuvaletini yaparken zamandan kazanmak için şişeyi kullanmasının ardından meydana gelmiş olabileceği yorumunda bulundu. McManus, attığı tweet'te bunun bir teslimat hatası olduğuna inandığını söyledi ve "Kutu düzgün bir şekilde kapatılmamıştı ve (şişe) hemen üstte duruyordu" dedi.

The Independent'a konuşan McManus, sadece teslimatın değil, sosyal medyadaki tepkinin de kendisini “şaşırttığını” söyledi.

İstediğim son şey, bu olay sonucunda herhangi birinin işinden olması veya başının belaya girmesi. Bunun gerçekleşmesi talihsizlik ama eminim ki Birleşik Krallık'taki çalışma koşulları hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.

McManus, HelloFresh'in "çok özür dilediğini" ve halen araştırmakta olduğunu ekledi. McManus şöyle dedi: "Bu kadar çok insanın umursayacağını beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse, bütün bunlar beni şaşırttı."

HelloFresh yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gerçekten dehşete düştük ve müşterimiz bu rahatsız edici öğeyi aldığı için üzgünüz. Tamamen kabul edilemez nitelikte olduğu için, dağıtım şirketimizle birlikte, içinde bu şişenin bulunduğu açık bir kutunun nasıl teslim edildiğini de ivedilikle araştırıyoruz.

Doğrudan McManus'tan özür diledik ve uygun bir iyi niyet jesti sunduk. Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak için çok çalışıyoruz.

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