Yemek siparişinden bir şişe idrar çıktı

HelloFresh, yemek kitleriyle beraber içecek sunmuyor ve bazı kişiler bu hatanın, teslimatı yapan şoförün tuvaletini yaparken zamandan kazanmak için şişeyi kullanmasının ardından meydana gelmiş olabileceği yorumunda bulundu. McManus, attığı tweet'te bunun bir teslimat hatası olduğuna inandığını söyledi ve "Kutu düzgün bir şekilde kapatılmamıştı ve (şişe) hemen üstte duruyordu" dedi.

Birkaç Twitter kullanıcısı buna her zamanki şaka, kelime oyunu ve hakaret yağmuruyla yanıt verdi. Bazıları şişedekinin elma suyu olduğunu öne sürdü.

Şirketin sosyal medya ekibi şu cevabı verdi: "Bundan dolayı ne kadar üzgün olduğumuzu açıklayacak kelimelere gerçekten sahip değiliz."

McManus "Bana bir adres verin, size göndereyim ve şüphe duyuyorsanız bir koklayın!" diye ekledi.

Merhaba HelloFreshUK, bunu basit tutacağım: Neden siparişimin parçası olarak birinin şişelenmiş idrarını aldım? Bu konudaki cevabınızı dört gözle bekliyorum.

The Independent'a konuşan McManus, sadece teslimatın değil, sosyal medyadaki tepkinin de kendisini “şaşırttığını” söyledi.

İstediğim son şey, bu olay sonucunda herhangi birinin işinden olması veya başının belaya girmesi. Bunun gerçekleşmesi talihsizlik ama eminim ki Birleşik Krallık'taki çalışma koşulları hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.

McManus, HelloFresh'in "çok özür dilediğini" ve halen araştırmakta olduğunu ekledi. McManus şöyle dedi: "Bu kadar çok insanın umursayacağını beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse, bütün bunlar beni şaşırttı."

HelloFresh yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gerçekten dehşete düştük ve müşterimiz bu rahatsız edici öğeyi aldığı için üzgünüz. Tamamen kabul edilemez nitelikte olduğu için, dağıtım şirketimizle birlikte, içinde bu şişenin bulunduğu açık bir kutunun nasıl teslim edildiğini de ivedilikle araştırıyoruz.

Doğrudan McManus'tan özür diledik ve uygun bir iyi niyet jesti sunduk. Bunun bir daha yaşanmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak için çok çalışıyoruz.

