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Yemek yapan yaşlı kadın, mutfakta çıkan yangında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 18:59 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Elmas Aktaş (89) iddiaya göre mutfağında yemek yapmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralandı.

Yemek yapan yaşlı kadın, mutfakta çıkan yangında yaralandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Elmas Aktaş (89) iddiaya göre mutfağında yemek yapmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralandı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Sokak Numara 33'te çıktı. 2 katlı evin zemin katında tek başına oturan, 5 çocuk annesi Elmas Aktaş, iddiaya göre evinin mutfağında yemek yapmaya çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AKS ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sırasında evde olan ve başından yaralanan Elmas Aktaş komşuları tarafından daireden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Yaralı Aktaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmas Aktaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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