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Yemek yaparken engel tanımadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:19 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu’da Buluşuyor" yemek yarışmasında down sendromlu öğrenciler yemek yaptı.Safranbolu ilçesinde düzenlenen yarışmada, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Karabük’teki çeşitli meslek liseleri olmak üzere, Antalya ve Ankara’daki meslek liselerinden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada, 26 çeşit yöresel yemek yapıldı.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği (BAKASTAD) tarafından düzenlenen "Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu’da Buluşuyor" yemek yarışmasında down sendromlu öğrenciler yemek yaptı.
Safranbolu ilçesinde düzenlenen yarışmada, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Karabük’teki çeşitli meslek liseleri olmak üzere, Antalya ve Ankara’daki meslek liselerinden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada, 26 çeşit yöresel yemek yapıldı. Etkinlikte down sendromlu öğrenciler için de yarışma düzenlendi. 13 down sendromlu öğrenci, şef aşçılarla birlikte tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Şef aşçılarla birlikte tavuk sote yapan down sendromlu öğrenciler, yemek yapmanın tadını çıkarırken, aileleri de çocuklarının yemek yaptıkları anı cep telefonlarıyla kaydetti.
Batı Karadeniz Karabük-Safranbolu Turizm, Eğitim ve Aşçılar Derneği Başkanı Muhammet Karaöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneği 1,5 ay önce kurulduğunu söyledi.
Karabük Engelli-Engelsiz Derneği Başkanı Sevim Karadayı ile irtibata geçtiklerini anlatan Karaöz, "Bugünde gördüğünüz gibi engelli ve engelsiz çocuklarımızla beraber burada küçük bir etkinlik yapıyoruz. Şef arkadaşlarımızla beraber bir yemek yarışması adı altında, onları hem bu farklılık, hem de onları sevindirmek ve onlarla güzel bir ortam yaşamak için buradayız" dedi.
Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz da Batı Karadeniz Karabük-Safranbolu Turizm, Eğitim ve Aşçılar Derneğinin kısa süre önce kurulmasına rağmen güzel faaliyetlere imza attığını belirtti.
Kurulan derneğin Türkiye Aşçılar Federasyonu için önemli olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Amacımız aşçılık mesleğine ve Türk mutfağına olan bilgileri sayesinde yeni nesle, mesleğe yeni başlayanlara, öğrencilerimize bu mesleği öğretebilmek adına bölgedeki bir derneğimiz. Derneğimizin bugünkü etkinliklerinden biri de down sendromlu çocuklarla yapılan sosyal sorumluluk projesi. Kısa sürede bu kadar organize olmak bir başarıdır. Bu ilkidir bölgemizde. İnşallah ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü olarak Safranbolu bölgesinde bu şekilde etkinliklerimiz devam edecektir."
Down sendromlu Hasan Arslan böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Patatesli et yemeği yaptıklarını kaydeden Arslan, "Çok güzel et yemeği yapıyoruz. Teşekkür ederim aşçı ağabeylerimize. Biz birinci olacağız ve birinci çıkacağız, iddialıyız" dedi.
Yapılan yemekler daha sonra tadılırken, yarışmada herkes birinci oldu.

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