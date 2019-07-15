Yemek yedikten sonra rahatsızlanan turist kız öldü

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanan Rus turist Sofia Lanshakova (17), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofia Lanshakova, aynı mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Sofia Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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