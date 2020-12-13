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Yemek yemeğe çıktılar, ceza yediler

13.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Edirne’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çarşıya yemek yemeye çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa 6 bin 300 TL ceza kesildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla birlikte Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde birçok noktada uygulama gerçekleştiriyor.

Edirne’de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çarşıya yemek yemeye çıktıklarını söyleyen iki arkadaşa 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla birlikte Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde birçok noktada uygulama gerçekleştiriyor. Ekipler, seyir halinde bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol ediyor. Edirne halkının kent genelinde kısıtlamaya büyük oranda uyduğu görülürken, kısıtlama kuralına uymayanlar ise cezadan kaçamadı. Eski Camii kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, seyir halindeki bir aracı durdurup sürücünün ve araç içerisinde bulunan kişinin kimliklerini kontrol etti. İzin belgeleri sorulduğunda izin belgelerinin olmadığını söyleyen iki arkadaş, yemek yemek için dışarıya çıktıklarını belirtti. Polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan iki arkadaşa toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

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