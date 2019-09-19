Yemek yemek için masada oturan 2 kişiyi 75’lik sürücü ezdi

Bilecik’te kontrolden çıkan araç bir işletmenin önünde bekleyen iki kişiyi ezerken, o anlarda bir bankadan para çeken bir kişi de saniyelerle ölümden döndü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde seyir halindeki 11 AD 593 plakalı otomobil sürücüsü Fikri Terzi iddiasına göre önüne aniden çıkan bir araç yüzünden direksiyonu kırdı. Kontrol çıkan otomobil bir yemek dükkanı önünde masada yemek için bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada yemek yemek için bekleyen Mevlüde Türker (62) ile Sefa Alperen Karabıyık (22) yaralandı. Karabıyık, oturduğu masanın 5 metre ilerisine savruldu. Araç, işletmenin önündeki masaları dağıttıktan sonra 50 metre ileride durabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüde Türker’in tomografi sonuçlarına göre sağlık durumun netlik kazanacağı öğrenilirken, diğer yaralının durumun iyi olduğu bildirildi.

Saniyelerle ölümden döndü

Kaza anında bir bankanın ATM’sinden para çeken bir vatandaş saniyelerle ölümden dönerken kaza da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bir anda geldi vurdu, ortalığı dağıttı"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Kerim Kartal, aracın çok hızlı geldiğini anlatarak, "Burada kadın ile arkadaş kapının önünde oturuyorlardı. Döner yapıyordum onlara. Bir anda geldi vurdu, ortalığı dağıttı. Ben döner hazırlıyorum, onlar bekliyordu. Araç otopark tarafından hızlı bir şekilde geldi, vurdu ve karşıya geçti" dedi.

Sürücü Fikri Terzi ise "Yukarıdan inerken araba önüme çıktı. Arabanın hakkından geleyim derken çarptım" ifadelerini kullandı.