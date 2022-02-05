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  4. Yemek yerken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadının o anları kamerada

Yemek yerken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadının o anları kamerada

05.02.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir restoranın dışındaki masada 3 yaşındaki kızıyla sipariş verdiği yemeği bekleyen Elvan Uçtu'nun (23) yanına gelen kişi, elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yemek yerken hayatının şokunu yaşadı! Genç kadının o anları kamerada

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla çarşıya çıkan Elvan Uçtu, bir restoranda yemek siparişi verip, dışardaki masalardan birine oturdu. Bu sırada iş yerinden çıkan bir kişi, Uçtu'nun elindeki cep telefonunu alıp, kaçtı. Elvan Uçtu ile bir restoran çalışanı, şüphelinin peşinden koştu, ancak yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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"DAHA TAKSİTLERİ BİTMEMİŞTİ"

Sipariş verdikleri yemeğin gelmesini beklerken olayın yaşandığını ifade eden Elvan Uçtu, "Birisinin beni takip ettiğinden şüphelenmiştim, ancak ihtimal vermedim. Masada oturduğumuz sırada elimdeki telefonu alıp, kaçtı. Ben de peşinden koştum ama yakalayamadım. Daha taksitleri bitmemişti. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi. (DHA)

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antalya
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