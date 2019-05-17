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Yemek yerken komşuları evin yandığını haber verdi, çift kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında diğer odada yemek yiyen çift, komşularının evlerinin yandığını haber vermesi ile kendilerini dışarı attı.
Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Hızırkahya Mahallesi’nde Enver Sümer’e (67) ait evde dün akşam saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Enver ve Nuray Sümer çiftinin bulunmadığı odada çıkan yangın, büyüyerek evin bir bölümünü sardı. Komşuları alevleri görünce olay yerine koşup, diğer odada yemek yiyen Enver ve Nuray Sümer çiftine haber verdi. Komşularının yardımıyla kurtulan çift, sinir krizi geçirdi. Çift olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangınla ilgili geniş tahkikat başlatıldı.

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