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Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

17.02.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı her geçen gün yeni bir belirti veriyor. Diğer varyantlara göre daha hafif atlatıldığı düşünülen Omicron varyantının belirtilerine dikkat etmek, grip ve nezle belirtilerine benzeyen Omicron'u teşhis etmek gerekiyor.

Yemek yerken Omicron olduğunuzu anlayabilirsiniz!

2 yıldır hayatımızda olan Covid-19’un çeşitli varyantları çıkıyor. Son çıkan varyantlardan Omicron varyantı dünya çapında en baskın varyantlardan biri. Omicron varyantı Delta varyantına göre çok daha hafif belirtiler gösteriyor. Fakat bu belirtileri grip ve nezlenin belirtilerinden ayırt etmek zor olabiliyor. Bu da tedavinin zorlaşmasına neden oluyor.

İŞTAHSIZLIK VE ÖĞÜN ATLAMA ÖNEMLİ BELİRTİLER ARASINDA

Omicron belirtileri arasında ilk sırada boğazda ağrı, vücutta ağrı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük yer alıyor. İngiltere merkezli belirti toplama uygulaması olan ZOE COVID projesine göre, Omicron varyantı ile enfekte olan kişilerde ishal, mide ağrıları ve genel olarak hasta hissetme gibi belirtilerde keskin bir artış oldu. Normal koronavirüs belirtilerinden daha değişik belirtiler gösteren Omicron varyantının yemek yerken belli olan iki belirtisi iştahsızlık ve öğün atlamadır.

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“KAYBEDİLEN SIVILARI KAZANMAK İÇNİ SIVI İÇMEYE DEVAM ETMENİZ ÖNEMLİ”

Kuruluş, kısa bir süre için öğün atlamanın çok endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Ancak, özellikle ileri yaşta olanlarda devam eden iştah kaybı ve öğün atlama, vücutta ters giden bir şeyin işareti olabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Araştırmacılar sıvı tüketmenin önemli olduğunun altını çizerek, "Canınız istemiyorsa yemek yemeye kendinizi zorlamanıza gerek yok, ancak vücudunuz enfeksiyonla savaşırken kaybettiği suyu yerine koymaya yardımcı olması için sıvıları içmeye devam etmeniz çok önemli." diyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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