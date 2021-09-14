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Yemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyor

14.09.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Nina, sosyal medyadaki popülerliğinin ve başarısının kolay olmadığını herkese anlattı. Göz alıcı model, popülerliğe ve binlerce dolarlık gelire ulaşmadan önce yemek yemek için para bulamadığını itiraf etti. Şimdiler de ise yetişkinliklere yönelik içerikler çeken Nina, OnlyFans hesabında insanlara satıyor.

Yemek yiyecek parası olmadığı için OnlyFans hesabı açan Nina, binlerce dolar kazanıyor

Nina isimli bir model, sosyal medyada ün kazanmadan önce yoksulluk içinde yaşıyordu. İrlanda’da yaşayan Nina o dönemde temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli işlerde çalıştığını söyledi. Hatta hayır kurumlarının yardımı sayesinde hayatta kalabildiğini itiraf etti. Yaşadığı zor zamanları Nina, “Depresyondaydım ve zayıftım. Çünkü yemek yiyecek durumum yoktu. Günlerce yemek yemediğim zamanlar oldu ama sürekli yardım istemeye utanıyordum” sözleriyle açıkladı. Nina OnlyFans’a katıldıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini de belirtti.

“BAĞIŞ YAPIYORUM”

OnlyFans sayesinde ünlendikten sonra binlerce dolarlık bir gelire sahip olduğunu vurgulayan Nina, kendisine zor durumunda yardımcı olan hayır kurumlarını da unutmadı. Nina, “Gelirimi düzenli olarak bana yardım eden hayır kurumlarına bağışlıyorum. Yalnız olmadığımı hissettirdiler. Onlara bağışladığım paranın benimle aynı durumda olan pek çok insana bu hissi yaşattığını biliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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