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Yemekhanede artan yemekler, hayvanlara gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, yemekhanede artan yemekleri barınaktaki hayvanlara gönderiyor.

Yemekhanede artan yemekler, hayvanlara gönderiliyor

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, yemekhanede artan yemekleri barınaktaki hayvanlara gönderiyor. Yüksekokul Müdürü Yakup Dinç, "Atık yemeklerimiz çöpe gitmeyecek, barınaktaki hayvanlar beslenebilecek" dedi.
Ayvalık MYO öğrencileri, hafta içi her gün yemekhanede çıkan yemeklerden ihtiyaç fazla olanları Ayvalık Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderiyor. Öğrenciler, yemekhanede artan yemeklerin çöpe gitmemesini sağlayarak, barınaktaki hayvanların da beslenmesine katkıda bulunuyor. Yüksekokul Müdürü Yakup Dinç, öğrencilerin herkese örnek olacak hayvan sevgisinden büyük gurur duyduklarını belirterek, "Bu şekilde atık yemeklerimiz çöpe gitmeyecek. Barınakta yaşayan hayvanlar beslenebilecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Yakup Dinç, her gün toplanan yemekleri hayvanlara götüren barınak personeline de teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Yemekhanede artan yemekler, hayvanlara gönderiliyor

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