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Yemekler Adriana'dan!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 27.12.2017 10:35 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ünlü modelin ev hali şaşırttı...

Dünyaca ünlü model Adriana Lima mutfağa girdi! dünyaca ünlü modelin pozu olay oldu!

Yemekler Adriana'dan!

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Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...
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Kırmızı halıda ya da özel gecelerde hep en bakımlı ve şık halleriyle gördüğünüz ünlüleri mutfakta yemek yaparken düşündünüz mü hiç? Büyük olasılıkla bu pek aklınıza gelmeyen bir durum.

Kırmızı halıda ya da özel gecelerde hep en bakımlı ve şık halleriyle gördüğünüz ünlüleri mutfakta yemek yaparken düşündünüz mü hiç? Büyük olasılıkla bu pek aklınıza gelmeyen bir durum.
Ama gösteri dünyasının bazı ünlüleri fırsat bulduklarında mutfağa girip hamur da açıyor, yemek de yapıyor. Üstelik o anları sosyal medya sayfalarından da paylaşıyorlar. İşte ocak başında yemek pişiren ünlüler. Fotoğraflar: Instagram
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Rol aldığı Made in Chelsea adlı yapımla tanınan Millie Macintosch, Noel ve yeni yıl tatilinde sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.  

Rol aldığı Made in Chelsea adlı yapımla tanınan Millie Macintosch, Noel ve yeni yıl tatilinde sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.  
27 yaşındaki İngiliz oyuncu, siyah bikinisiyle ocağın başında yemek hazırlarken kocası Doktor Green'in objektifine poz verdi. Mackintosch'un bu pozu takipçilerinden hem beğeni aldı hem de esprilere neden oldu.
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Güzel oyuncu elektrik süpürgesiyle yerleri süpürürken çekilen pozunu" Tatildeyim, yanlış anlama.

Güzel oyuncu elektrik süpürgesiyle yerleri süpürürken çekilen pozunu" Tatildeyim, yanlış anlama.
Anne, beni çalıştırıyorlar burada" notuyla paylaştı. Şensoy'un bu pozu kısa sürede 5 bin beğenme aldı. Güzel oyuncunun takipçileri de Şensoy'un paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.   FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
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Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Duru o anları kayda aldı.

Oyuncu Gökçe Bahadır mutfağa girdi, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Duru o anları kayda aldı.
Bahadır'ın salata yaparken dans ettiği ve ilginç figürler sergilediği görüntüler büyük beğeni topladı.
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Ata Demirer yemek pişirmeyi seven ünlülerden.

Ata Demirer yemek pişirmeyi seven ünlülerden.
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Beyonce de nadir de olsa mutfağa girip yemek pişiriyor.

Beyonce de nadir de olsa mutfağa girip yemek pişiriyor.
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Cansu Taşkın'ın kahvaltı hazırlarken çektirip paylaştığı bu poz çok konuşulmuştu.

Cansu Taşkın'ın kahvaltı hazırlarken çektirip paylaştığı bu poz çok konuşulmuştu.
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Chrissy Teigen yemek pişirmekle yetinmeyip bir de yemek kitabı yazdı.

Chrissy Teigen yemek pişirmekle yetinmeyip bir de yemek kitabı yazdı.
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David Beckham da arada mutfağa giriyor.

David Beckham da arada mutfağa giriyor.
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Ezgi Mola'nın "biberberi ince ince doğrarken" çektirip paylaştığı pozu.

Ezgi Mola'nın "biberberi ince ince doğrarken" çektirip paylaştığı pozu.
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Gamze Topuz kızıyla yemek pişiriyor.

Gamze Topuz kızıyla yemek pişiriyor.
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Lady Gaga bile zaman zaman yemek pişiriyor.

Lady Gaga bile zaman zaman yemek pişiriyor.
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Lea Michele'in mutfa hali.

Lea Michele'in mutfa hali.
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Asi kız Lindsay Lohan'ın bu görüntüsü şaşırttı mı sizi?

Asi kız Lindsay Lohan'ın bu görüntüsü şaşırttı mı sizi?
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Milla Jovovich mutfakta.

Milla Jovovich mutfakta.
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Neslihan Atagül krep yapıyor.

Neslihan Atagül krep yapıyor.
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Emmy Rossum yemek pişirirken gayet ciddi görünüyor.

Emmy Rossum yemek pişirirken gayet ciddi görünüyor.
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Saadet Işıl Aksoy'un poğaçaları.

Saadet Işıl Aksoy'un poğaçaları.
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Sharon Stone ocağın başında.

Sharon Stone ocağın başında.
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Adriana Lima yemek yaptı

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