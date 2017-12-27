Yemekler Adriana'dan!

1 / 20 Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, o anları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

2 / 20 Kırmızı halıda ya da özel gecelerde hep en bakımlı ve şık halleriyle gördüğünüz ünlüleri mutfakta yemek yaparken düşündünüz mü hiç? Büyük olasılıkla bu pek aklınıza gelmeyen bir durum.

Ama gösteri dünyasının bazı ünlüleri fırsat bulduklarında mutfağa girip hamur da açıyor, yemek de yapıyor. Üstelik o anları sosyal medya sayfalarından da paylaşıyorlar. İşte ocak başında yemek pişiren ünlüler. Fotoğraflar: Instagram