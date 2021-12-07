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Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti'nde teknik arıza yaşanıyor

07.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en büyük yemek sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti'nde erişim sorunu yaşanıyor. Yemek siparişi vermek için Yemeksepeti'nin internet sitesine giren kullanıcılar, teknik arıza uyarısıyla karşılaşıyor. Peki Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti neden açılmıyor?

Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti'nde teknik arıza yaşanıyor

Yemeksepeti çöktü mü? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Çünkü Yemeksepeti'nin internet sitesine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, teknik arıza uyarısı ile karşılaştı. Halihazırda yemeksepeti'nin mobil uygulaması ve internet sitesi yemek siparişi için hizmet veremiyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ? "TEKNİK ARIZA" UYARISI

Yemeksepeti'nin internet sitesinde konu hakkında “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı bulunuyor.

yemeksepeti teknik arıza

Mobil uygulamada ise "Uyarı. Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz." uyarısı yer alıyor.

yemeksepeti mobil uygulama

Yemeksepeti'ndeki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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internet
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