Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti'nde teknik arıza yaşanıyor

Yemeksepeti çöktü mü? sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Çünkü Yemeksepeti'nin internet sitesine giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, teknik arıza uyarısı ile karşılaştı. Halihazırda yemeksepeti'nin mobil uygulaması ve internet sitesi yemek siparişi için hizmet veremiyor.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ? "TEKNİK ARIZA" UYARISI

Yemeksepeti'nin internet sitesinde konu hakkında “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı bulunuyor.

Mobil uygulamada ise "Uyarı. Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz." uyarısı yer alıyor.

Yemeksepeti'ndeki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

