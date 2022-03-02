Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın internette en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. 21 sene çalıştığı görevinden ayrılan ve hakkındaki iddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aydın vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın kimdir? Nevzat Aydın nereli ve kaç yaşında? Mesleği nedir? Nevzat Aydın'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

YEMEKSEPETİ ESKİ CEO'SU NEVZAT AYDIN KİMNDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yemeksepeti eski CEO'su Nevzat Aydın, 1976'da İstanbul'da doğdu.

Öğretmen bir anne ile noter bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Nevzat Aydın, Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Nevzat Aydın, üniversite eğitimini bilgisayar mühendisliği alanında almaya karar verdi. Bu amaçla girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden 1999 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından Aydın, becerilerini geliştirebilmek adına yüksek lisans eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Silikon Vadisi'nde yer alan University of San Francisco'da MBA eğitimi almaya başladı. Fakat master eğitimini tamamlamadan Türkiye'ye geri döndü.

Nevzat Aydın, Amerika'daki günlerinde, etkisi giderek artan e-ticaret hakkındaki gelişmeleri sıkı bir şekilde gözlemledi. E-ticaretin gelecekte insanların hayatında önemli bir yer kaplayacağını anlayan Aydın, 2000 yılında Türkiye'ye döndüğünde Yemeksepeti fikrini hayata geçirdi.

Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, geçen yılın Kasım ayında görevinden istifa etti.

NEVZAT AYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

46 yaşındaki İstanbullu iş insanı Nevzat Aydın meslek hayatı boyunca bugüne kadar çok sayıda ödül almıştır.

NEVZAT AYDIN MESLEĞİ NEDİR?

Nevzat Aydın iş insanı ve yatırımcıdır. Nevzat Aydın 2016 yılına dek toplamda 25 start-up’a yatırım yapmıştır. Toplam yatırımlarının değeri 6 milyon doları bulduğu biliniyor.

