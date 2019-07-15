Yemekte kalp krizi geçiren İrlandalı turist öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eşiyle yemek yediği restoranda kalp krizi geçiren İrlandalı turist Anette Lauis Geelan (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Anette Lauis Geelan, dün saat 19.00'da yemek için eşi Connor Lennon ile Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi'nde üzerindeki restorana gitti. Ortopedik engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Anette Lauis Geelan, yemek yediği sırada kalp krizi geçirdi. Restorandakiler tarafından araçla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Geelan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Lennon, polise verdiği ifadede eşinin doğuştan kalp hastası olduğunu, ilaç kullandığını, Alanya'da yerleşik yaşayan annesinin yanına geldiklerini söyledi.

İrlandalı kadının cesedi, işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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