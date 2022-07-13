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Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

13.07.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sık görülen tip 2 diyabet, özellikle en çok 40 yaş üstündeki kişilerde görülüyor. Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin salgılayamaması veya salgılanan insülinin yeterli derecede kullanılmaması nedeniyle kan şekerinin yükselmesi durumudur. Tip 2 diyabet dikkat edilmediğinde uzun yıllar belirti vermeyebilir. İngiliz medyasında yer alan bir habere göre; yemekten hemen sonra birkaç yudum alacağınız altın değerindeki içecekle yüksek kan şekerini düşürebilirsiniz.

Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işlemediği durumda ortaya çıkar. Dünyada en sık rastlanan diyabet tipidir. İnsülin, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemekten sorumlu bir hormondur. Bu mekanizmadan arındırıldığında, kan şekeri seviyeleri tehlikeli seviyelere yükselebilir. Neyse ki, vücudunuzun çok önemli bir tamponu var: Sağlıklı beslenme! Kan şekeri yükselmesinin önüne geçmek için belli başlı yiyecek ve içecekleri tercih edebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN ÇAY

Kan şekeri seviyeleri, yiyeceklerin kan şekerine (şekere) parçalanmasına tepki olarak yükselir. Papatya çayının kan şekeri üzerinde düzenleyici etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Papatya çayı, papatya bitkisinin (Asteraceae familyasına ait bir bitki) çiçeklerinden yapılır. Geleneksel tıp uygulamalarında uzun süredir kullanılıyor.

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PAPATYA ÇAYI İLE KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜN

Nutrition dergisinde yayınlanan İranlı bir araştırma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu. Her yemekten sonra papatya çayı içmenin kan şekerini hızlı bir şekilde düşürdüğü iddia ediliyor.

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KAN ŞEKERİNİ ANINDA YÜKSELTEN YİYECEKLER

Tip 2 diyabet hastasıysanız veya kan şekerinizle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa bazı yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Tip 2 diyabet veya herhangi bir rahatsızlığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

  • Şeker yiyecekler
  • Şekerli alkolsüz içecekler
  • Beyaz ekmek
  • Patates
  • Beyaz pirinç

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TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkma
  • Sürekli susuz hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Aşırı kilo vermek
  • Cinsel organ çevresinde kaşıntı
  • İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar
  • Bulanık görme


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