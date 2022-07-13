Yemekten hemen sonra için! Kan şekerini anında düşürüyor

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işlemediği durumda ortaya çıkar. Dünyada en sık rastlanan diyabet tipidir. İnsülin, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemekten sorumlu bir hormondur. Bu mekanizmadan arındırıldığında, kan şekeri seviyeleri tehlikeli seviyelere yükselebilir. Neyse ki, vücudunuzun çok önemli bir tamponu var: Sağlıklı beslenme! Kan şekeri yükselmesinin önüne geçmek için belli başlı yiyecek ve içecekleri tercih edebilirsiniz.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN ÇAY

Kan şekeri seviyeleri, yiyeceklerin kan şekerine (şekere) parçalanmasına tepki olarak yükselir. Papatya çayının kan şekeri üzerinde düzenleyici etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Papatya çayı, papatya bitkisinin (Asteraceae familyasına ait bir bitki) çiçeklerinden yapılır. Geleneksel tıp uygulamalarında uzun süredir kullanılıyor.

PAPATYA ÇAYI İLE KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜN

Nutrition dergisinde yayınlanan İranlı bir araştırma, günde üç fincan papatya çayı içmenin tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerinin kontrolünü iyileştirebileceğini buldu. Her yemekten sonra papatya çayı içmenin kan şekerini hızlı bir şekilde düşürdüğü iddia ediliyor.

KAN ŞEKERİNİ ANINDA YÜKSELTEN YİYECEKLER

Tip 2 diyabet hastasıysanız veya kan şekerinizle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa bazı yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Tip 2 diyabet veya herhangi bir rahatsızlığa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa zamanda doktora görünmelisiniz.

Şeker yiyecekler

Şekerli alkolsüz içecekler

Beyaz ekmek

Patates

Beyaz pirinç

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELERDİR?

Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkma

Sürekli susuz hissetmek

Çok yorgun hissetmek

Aşırı kilo vermek

Cinsel organ çevresinde kaşıntı

İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar

Bulanık görme



