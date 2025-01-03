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Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu! 10 kattan fazla büyüyen midesi 20 yıllık doktoru bile şaşırttı

03.01.2025 09:15
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Amasya'da yediği katı yemeklerden sonra karnı şişip kusan 65 yaşındaki adam, çocukluğundan bu yana yaşadığı sorundan ameliyatla kurtularak sağlığına kavuştu. Midesinin nadir görülen bir şekilde 10 kattan fazla büyümesi doktorları bile şaşırttı.

Yemekten sonra karnı şişip kusuyordu! 10 kattan fazla büyüyen midesi 20 yıllık doktoru bile şaşırttı

Çiftçilikle geçimini sağlayan Hamza Özcan, katı gıdaları yedikten 10 dakika sonra kusuyordu. Hayatını kabusa çeviren sorununa yıllardır çare bulamayınca son olarak Amasya'da özel bir hastaneye başvurdu.

10 KATTAN FAZLA BÜYÜYEN MİDESİ KARIN BOŞLUĞUNU SARMIŞTI

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Yapılan endoskopi ve tomografi çekiminin ardından gerçekleşen ameliyatında çıkış kısmı daralan midesinin 10 kattan fazla büyüyerek karın boşluğunu sardığı görüldü. Mide ve karaciğer arasında oluşan doku bandının mideyi ikiye ayırdığını gören Genel Cerrah Doç. Dr. Yavuz Pirhan, ince barsak ile mide arasına yeni bir kanal yaptı.

“ANADAN DOĞMUŞ GİBİ OLDUM”

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Sağlığına kavuştuğuna çok sevinen evli ve 5 çocuk babası Özcan, “Canımın çektiği her şeyi yiyordum. Ama 10 dakika sonra geri çıkartıyordum. Çok rahatsız oluyordum. Ekmek yer gibi hap içiyordum. Şimdi anadan doğmuş gibi oldum” dedi.

KARNI HAMİLE GİBİ ŞİŞMİŞTİ

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Yetişkinlerde çok nadir görülen bu durumla genelde yeni doğan bebeklerde karşılaşılması üzerine hemen müdahale edildiğini anlatan Doç. Dr. Pirhan, “20 yıllık genel cerrahi uzmanıyım. Bu benim gördüğüm ikinci vaka. Hastamızın karnının içinin yarısından fazlası mide dokusu şeklindeydi. Hamile bir bayan gibi şişliği vardı. Şimdi karnı dümdüz oldu. Hatta kaburga uçları bile görünüyor diye konuştu.

AŞIRI KİLO RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ BESLENME TAVSİYESİ

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Yıllardır keyifle balık yiyemediğinden yakınan hastasına hamsi ısmarlayan Pirhan, midesinin 10 kattan fazla büyüdüğü için bundan sonraki bir yıllık süreçte açlık hissi nedeniyle sürekli yemek tüketmeye yönelip aşırı kilo alabileceği riskine karşın dikkatli beslenmesini tavsiye etti.

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(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Amasya Mide‎
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