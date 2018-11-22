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Yemekten sonra rahatsızlanan 3 yaşındaki Mustafa öldü, anne ve kardeşleri tedavide

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 19:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, dün akşam makarna ve turşu yedikten sonra rahatsızlanan anne ile 4 çocuğu hastanede serum verildikten sonra evlerine gönderildi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, dün akşam makarna ve turşu yedikten sonra rahatsızlanan anne ile 4 çocuğu hastanede serum verildikten sonra evlerine gönderildi. Gece yeniden rahatsızlanan ve Şanlıurfa'ya sevk edilen çocuklardan Mustafa Yıldız (3) yolda öldü. Anne ve 3 çocuğunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam Viranşehir'in Azadi Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi eşinin dışarıda olduğu sırada Fatma Yıldız, evde akşam yemeği için makarna yaptı. Evde bulunan turşu ve makarnayı yiyen Fatma Yıldız ile çocukları Mustafa, Ahmet (9), Sevgi (10) ve Tuğba (14) bir süre sonra rahatsızlandı. Anne Yıldız, durumları gittikçe ağırlaşınca komşularından yardım istedi. Komşularının çağırdığı ambulansla Fatma Yıldız ve 4 çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste serum tedavisi uygulanan anne ve çocukları, daha sonra evlerine gönderildi.

Gece geç saatlerde yeniden rahatsızlanan anne ve çocukları tekrar hastaneye gitti. Acil servisteki doktorlar, müdahalenin ardından Fatma Yıldız ve çocuklarını Şanlıurfa'ya sevk etti. Bunun üzerine aile fertleri ambulansa alınarak hastaneye doğru yola çıkıldı. Ancak, yolda durumu ağırlaşan çocuklardan Mustafa, yaşamını yitirdi. Fatma Yıldız ve 3 çocuğu ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan küçük Mustafa'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuğun cenazesini teslim alan dayısı Hüseyin Yıldız, "Kardeşim dün akşam makarna yapmış ve yanına turşu koymuş. Yemekten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılıyorlar. Hastanede ilk müdahalenin ardından evlerine gönderilmiş, gece yeniden rahatsızlanıp hastaneye gitmişler, Şanlıurfa'ya sevk edilirken 3 yaşındaki yeğenim Mustafa yolda can veriyor. Kardeşim ve 3 yeğenim ise hastanede tedavi görüyor" dedi.

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