Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 10 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 6-10 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Selma Yüzeil, Seda Çalışır, Büşra Malta, Nejdet Yıldırım ve Hakan Yayık 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.
Yemekteyiz'in 6-10 Mayıs haftası yayınlanan 379. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.
Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Hakan Yayık'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.
Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi, dördüncü gün misafilerini ağırlayan Nejdet Yıldırım oldu.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
SELMA YÜZEİL
Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı olan Selma Yüzeil 29 yaşınd, aslen Vanlı ve uzun süredir İstanbul'da yaşıyor. Ev hanımı olan Selma Yüzeil, 2 çocuk annesi. Selma hanım, mutfakta hazırlayacağı menülerle iddialı olduğunu belirtiyor.
SEDA ÇALIŞIR
İkinci gün yarışan Seda Çalışır, havalimanında çalışmış ve 3 yılda hosteslik yapmış Seda Çalışır şuan sunuculuk mesleği ile ilgileniyor.
BÜŞRA MALTA
Yemektyiz'İn üçüncü günü yarışan Büşra Malta, 19 yaşında. Malta, Yemekteyiz'de genç yarışmacılara haksızlık yapıldığı için programa katılma kararı almış.
NEJDET YILDIRIM
Yemekteyiz Best of'ta dördüncü gün yarışan Nejdet Yıldırım, restoran yöneticiliği mesleği ile ilgileniyor. Yıldırım, aslen Amasyalı ve 2 çocuk babası. Nejdet Yıldırım�yemek konusunda oldukça iddialı isimlerden.
HAKAN YAYIK
Haftanın final günü yarışan Hakan Yayık, İstanbullu ve esnaf olarak çalışıyor. Açıksözlü olduğunu belirten yarışmacı kendisini birinci olarak görüyor.
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