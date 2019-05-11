Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 10 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 6-10 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Selma Yüzeil, Seda Çalışır, Büşra Malta, Nejdet Yıldırım ve Hakan Yayık 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 6-10 Mayıs haftası yayınlanan 379. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Hakan Yayık'ın evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi, dördüncü gün misafilerini ağırlayan Nejdet Yıldırım oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

SELMA YÜZEİL

Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı olan Selma Yüzeil 29 yaşınd, aslen Vanlı ve uzun süredir İstanbul'da yaşıyor. Ev hanımı olan Selma Yüzeil, 2 çocuk annesi. Selma hanım, mutfakta hazırlayacağı menülerle iddialı olduğunu belirtiyor.