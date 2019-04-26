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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 26 Nisan Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 23:55 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in22-26 Nisan haftasında ekrana gelen 369. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 26 Nisan Cuma Yemekteyiz Best Of yarışması sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 26 Nisan Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 22-26 Nisan haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta eReyhan Kılıç, Süleyman Aslantaş, Pınar Doğruyol, Cihan Bora ve Selin Aksu 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 22-26 Nisan haftası yayınlanan 369. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Selin Aksu'nun evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Onur Büyüktopçu'nun da puanını vermesiyle haftanın sonuçları açıklandı. Yemekteyiz'de 14 puanla Süleyman Aslantaş haftanın en az puan alan ismi oldu. Son gün yarışan Selin Aksu 18 puanla dördüncü, Pınar Doğruyol 19 puanla üçüncü oldu. 20 puan alan Beyhan Kılıç haftanın ikincisi oldu.

Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 22 puanla Cihan Bora oldu. Cihan Bora, böylece 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

BEYHAN KILIÇ

Beyhan Kılıç, Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın ilk günkü yarışmacısı olarak öne çıktı. 37 yaşında ev hanımı olan Beyhan Kılıç aslen Sivas'lı. Mutfaktaki başarısının sırrını kendine olan özgüveni olduğunu açıklayan Beyhan Kılıç, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

SÜLEYMAN ASLANTAŞ

Yemekteyiz'de haftanın ikinci gününde yarışmacılar Süleyman Aslantaş'ın evine konuk oldu. 54 yaşında olan Süleyman Aslantaş, aşçılık mesleğini profesyonel olarak sürdüyor. 4 çocuğu olan Süleyman Aslantaş'ın 4 tane de torunu bulunuyor. Süleyman Aslantaş için yemek yapmak sadece mesleği değil onun için bir yaşam tarzı.

PINAR DOĞRUYOL

Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Pınar Doğruyol Resim Öğretmeni olarak görev yapıyor. 41 yaşında olan Pınar Doğruyol aynı zamanda güzellik uzmanı olarak ta görev yapıyor. 10 yıllık evli olan Pınar Doğruyol aslen Rizeli

CİHAN BORA

  1. gün yarışmacısı olan Cihan Bora 34 yaşında ve spor eğitmeni olarak görev yapıyor. Aslen Erzurum'lu olan Cihan Bora, bekar ve İstanbul'da ailesi ile yaşıyor. Sporun hemen hemen her dalına ilgili olan Cihan Bora Yemekteyiz'e katılma nedenini yeni şeyler öğrenmek istemesi olarak tanımlıyor.

SELİN AKSU

Haftanın finali öncesinde konuklarını ağırlayacak olan Selin Aksu, Yemekteyiz'de haftanın 5. gün yarışmacısı. Endüstri Mühendisi olan Selin Aksu 26 yaşında. Aslen Gaziantepli olan yarışmacı 7 aylık evli! Selin Aksu kendini anlatırken inatçı ve dediğim dedik biri olarak tanımlıyor.

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