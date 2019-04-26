Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 26 Nisan Cuma sonuçları

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Onur Büyüktopçu'nun da puanını vermesiyle haftanın sonuçları açıklandı. Yemekteyiz'de 14 puanla Süleyman Aslantaş haftanın en az puan alan ismi oldu. Son gün yarışan Selin Aksu 18 puanla dördüncü, Pınar Doğruyol 19 puanla üçüncü oldu. 20 puan alan Beyhan Kılıç haftanın ikincisi oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Selin Aksu'nun evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı.

Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 22-26 Nisan haftası yayınlanan 369. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 22-26 Nisan haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta eReyhan Kılıç, Süleyman Aslantaş, Pınar Doğruyol, Cihan Bora ve Selin Aksu 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 22 puanla Cihan Bora oldu. Cihan Bora, böylece 10 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

BEYHAN KILIÇ

Beyhan Kılıç, Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın ilk günkü yarışmacısı olarak öne çıktı. 37 yaşında ev hanımı olan Beyhan Kılıç aslen Sivas'lı. Mutfaktaki başarısının sırrını kendine olan özgüveni olduğunu açıklayan Beyhan Kılıç, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor.

SÜLEYMAN ASLANTAŞ

Yemekteyiz'de haftanın ikinci gününde yarışmacılar Süleyman Aslantaş'ın evine konuk oldu. 54 yaşında olan Süleyman Aslantaş, aşçılık mesleğini profesyonel olarak sürdüyor. 4 çocuğu olan Süleyman Aslantaş'ın 4 tane de torunu bulunuyor. Süleyman Aslantaş için yemek yapmak sadece mesleği değil onun için bir yaşam tarzı.

PINAR DOĞRUYOL

Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Pınar Doğruyol Resim Öğretmeni olarak görev yapıyor. 41 yaşında olan Pınar Doğruyol aynı zamanda güzellik uzmanı olarak ta görev yapıyor. 10 yıllık evli olan Pınar Doğruyol aslen Rizeli

CİHAN BORA