Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 31 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 37-31 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Elif Çakı, Levent Canses, Esra Ülker, Semih Oruç ve Melek Engin 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 27 - 31 Mayıs haftası yayınlanan 394. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Melek Engin'in evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın dördüncü ve beşincisi 20'şer puan alan Levent Canses ve Melek Engin oldu. 26 puan alan Esra Ülker haftayı üçüncü olarak kapattı. Haftayı ikincilikle kapatan Elif Çakı toplamda 27 puan aldı. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 32 puan alan Semih Oruç n oldu.