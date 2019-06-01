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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 31 Mayıs Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2019 02:22 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 27-31Mayıs haftasında ekrana gelen 394. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Final bölümü ise Melek Engin'in evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 31 Mayıs Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 31 Mayıs Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 37-31 Mayıs haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Elif Çakı, Levent Canses, Esra Ülker, Semih Oruç ve Melek Engin 10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 27 - 31 Mayıs haftası yayınlanan 394. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Melek Engin'in evinde yapıldı. Yemeklerin ardından günün puanlaması yapıldı. Yarışmacılar hafta boyunda yaptıkları puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de haftanın dördüncü ve beşincisi 20'şer puan alan Levent Canses ve Melek Engin oldu. 26 puan alan Esra Ülker haftayı üçüncü olarak kapattı. Haftayı ikincilikle kapatan Elif Çakı toplamda 27 puan aldı. Bu sonuçlarla, Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi 32 puan alan Semih Oruç n oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

ELİF ÇAKI

Aslen Tokatlı olan Elif Çakı, 26 yaşındı. Evli ve 1 çocuk annesi. Kasiyerlik ve kepçeci olarak çalışmış.

LEVENT CANSES

Yemekteyiz yarışmasına katılan Levent Canses, şarkıcılık yaptığını ifade etti. Birçok mekanda sahne alan Levent Bey'in kendisine ait bir organizasyon şirketi var.

ESRA ÜLKER

Güzel yarışmacı Instagram’ı aktif olarak kullanıyor. Esra Ülker, en az diğer isimler kadar iddialı.

SEMİH ORUÇ

Aslen İzmitli olan Semih Oruç, acil tıp teknisyeni. Tek başına yaşamını sürdüren genç yarışmacı, bu nedenle iyi yemek yaptığını söylüyor.

MELEK ENGİN

Yemekteyiz yarışmasına katılan Melek Engin evlidir. 43 yaşında çocuk bakıcısı Trabzonlu 4 çocuğu var.

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