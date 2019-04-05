Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 5 Nisan Cuma sonuçları

TV 8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in Best Of haftasında heyecan doruktaydı. Önceki sezonlarda yarışmış en iyi yarışmacıları bir araya getiren Yemekteyiz'in 1-5 Nisan haftası yayınlanan son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz'de bu hafta yine birbirinden farklı yarışmacılar, hazırladıkları menülerle rakiplerine karşı yarıştı. Haftanın son günü büyük final gerçekleşti ve bir kişi para ödülünün sahibi oldu. Hafta finali Cuma günü Müge Yaşarlar'ın evinde yapıldı.

Haftanın üçüncüsü 20 puanla Nalan Toprak, dördüncüsü 18 puanla Emel Tulsar, beşincisi ise 17 puanla Müge Yaşarlar oldu. Haftanın ikincisi ise 21 puanla Nazmiye Akkömür oldu.

Arkadaşlarından 15 puan alan Gülten Demir, Onur Büyüktopçu'nun da verdiği puanla hafta birincisi oldu. Gülten Demir toplam 24 puan alarak diğer yarışmacıları geride bıraktı ve 10 bin TL'lik

ödülün sahibi oldu.



