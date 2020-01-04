Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 3 Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Ezgi Yeşilyurt, Semra Tarak, Tayfun Taç, Bedriye Önder ve Zuhal Tuğrultekin yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Seda Sayan ile Yemekteyiz bu haftanın birincisi belli oldu. Haftanın finalinde 5. gün yarışmacısı olan Asuman hanıma konuk olan Yemekteyiz yarışmacıları, günün puanlamasını yaptılar. Yemekteyiz'de toplam 19 puan toplayan, birinci gün yarışmacısı Ezgi Yeşilyurt haftanın birincisi oldu ve 10 bin TL'lik ödülü kazandı.