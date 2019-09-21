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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Kırklareli 20 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 01:36 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu, TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 16-20 Eylül haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Kırklareli'ndeydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülü kazanan belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 20 Eylül Cuma sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Kırklareli 20 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 16-20 haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz yarışması bu hafta Kırklareli bölümüyle ekrana gedşi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Kırklareli'ndeydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı.
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 13 puanla Süheyla oldu. Haftanın dördüncüsü 18 puan alan Güllüşah oldu. 19 puan alan Emine haftayı üçüncü olarak kapattı. Toplamda 20 puan alan Hatice ikinci oldu. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi Batuhan Dere oldu. Birinci olan Batuhan Dere, sevincini oynayarak kutladı.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
HATİCE KARAKUŞ

Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Hatice Karakuş, doğma büyüme Kırklarelili. Evli ve üç çocuk annesi olan yarışmacı, gündelik temizlik yaparak evinin geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında oynamayı çok seven Hatice Hanım el lezzetine güveniyor ve birinci olmak istiyor.

SÜHEYLA ÜLKER

Yemek yarışmalarına katılmayı seven ve dereceleri bulunan Süheyla Ülker, ev hanımı. Kendisine çok güvenen yarışmacı, evli ve 2 çocuk annesi.

EMİNE SEZER

Haftanın üçüncü gününde misafirlerini ağırlayacak olan Emine Sezer, 44 yaşında ve Kırklareli'nde yaşıyor. Lakabı Süslü Emine olan yarışmacı, özellikle masa düzeni ve dekoru hakkında iddialı.

BATUHAN DERE

Finalden bir gün önce yarışacak olan Batuhan Büyükdere, 29 yaşında ve evli. Serbest meslekle uğraşan yarışmacı, menüsüne oldukça güveniyor.

GÜLLÜŞAH ÇETİNKAYA

Finale ev sahipliği yapacak olan Güllüşah Çetinkaya, aşçı.

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