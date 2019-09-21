Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz Kırklareli 20 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 16-20 haftasında heyecan sona erdi. Yemekteyiz yarışması bu hafta Kırklareli bölümüyle ekrana gedşi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Kırklareli'ndeydi ve birbirinden hünerli yarışmacılar kıyasıya büyük ödülü almak için yarıştı.
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 13 puanla Süheyla oldu. Haftanın dördüncüsü 18 puan alan Güllüşah oldu. 19 puan alan Emine haftayı üçüncü olarak kapattı. Toplamda 20 puan alan Hatice ikinci oldu. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın birincisi Batuhan Dere oldu. Birinci olan Batuhan Dere, sevincini oynayarak kutladı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
HATİCE KARAKUŞ
Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Hatice Karakuş, doğma büyüme Kırklarelili. Evli ve üç çocuk annesi olan yarışmacı, gündelik temizlik yaparak evinin geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında oynamayı çok seven Hatice Hanım el lezzetine güveniyor ve birinci olmak istiyor.
SÜHEYLA ÜLKER
Yemek yarışmalarına katılmayı seven ve dereceleri bulunan Süheyla Ülker, ev hanımı. Kendisine çok güvenen yarışmacı, evli ve 2 çocuk annesi.
EMİNE SEZER
Haftanın üçüncü gününde misafirlerini ağırlayacak olan Emine Sezer, 44 yaşında ve Kırklareli'nde yaşıyor. Lakabı Süslü Emine olan yarışmacı, özellikle masa düzeni ve dekoru hakkında iddialı.
BATUHAN DERE
Finalden bir gün önce yarışacak olan Batuhan Büyükdere, 29 yaşında ve evli. Serbest meslekle uğraşan yarışmacı, menüsüne oldukça güveniyor.
GÜLLÜŞAH ÇETİNKAYA
Finale ev sahipliği yapacak olan Güllüşah Çetinkaya, aşçı.
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