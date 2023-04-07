Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı haftanın finaliyle bugün ekrana gelecek. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya konuklarını ağırladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı puan durumunun belli olmasının ardından açıklanacak.
Gülden Karabayır
Serpil Tuncer
İnanç Palta
Ramona Isan Vosoghi
Güray Kerim Çankaya
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem