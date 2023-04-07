MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

07.04.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu, haftanın finali öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya hünerlerini sergiledi. Peki, Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu, puan durumu belli mi? İşte detaylar...

Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı haftanın finaliyle bugün ekrana gelecek. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya konuklarını ağırladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı puan durumunun belli olmasının ardından açıklanacak.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (3-7 NİSAN 2023)

Gülden Karabayır

Serpil Tuncer

İnanç Palta

Ramona Isan Vosoghi

Güray Kerim Çankaya

TV8 YAYIN AKIŞI (7 NİSAN 2023 CUMA)

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
05:30 Canım Annem

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Özçivit bakın nasıl ünlü olmuş! Çöpten çıkan fotoğraflar...Burak Özçivit bakın nasıl ünlü olmuş! Çöpten çıkan fotoğraflar...
Taraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdıTaraftarlar 'Göğüslerini aç' demişti! İddialı pozlarına beğeni yağdı
Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yemekteyiz zuhal topal yemekteyiz ele

En Çok Okunan Haberler

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

AK Parti'den sürpriz ziyaret! "Elimizden geleni yapacağız"

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kulisleri hareketlendiren iftar buluşması!

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

İğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: 'Şeytana uydum'

İğrenç olay! Taksiye binen genç kız dehşeti yaşadı: 'Şeytana uydum'

İlginizi Çekebilir

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.