Yemekteyiz kim kazandı? 7 Nisan 2023 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi ve puan durumu!

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı haftanın finaliyle bugün ekrana gelecek. Gülden Karabayır, Serpil Tuncer, İnanç Palta, Ramona Isan Vosoghi ve Güray Kerim Çankaya konuklarını ağırladı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın kazananı 50 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. İşte Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı ile ilgili detaylar...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı puan durumunun belli olmasının ardından açıklanacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (3-7 NİSAN 2023)

Gülden Karabayır

Serpil Tuncer

İnanç Palta

Ramona Isan Vosoghi

Güray Kerim Çankaya

TV8 YAYIN AKIŞI (7 NİSAN 2023 CUMA)

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

05:30 Canım Annem

