Yemekteyiz sezon finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Hava Sarısoy, Semra Demirkol, Muaz Yıldırım, Gamze Ugan ve Ayşegül Altınbaş10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 413. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU SON DEFA SUNDU

Yemekteyiz yarışmaı 413. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni sezonda programdaki görevini Seda Sayan'a bırakacak olan Onur Büyüktopçu ise iki yıldır sunduğu Yemekteyiz'e veda etti. Yemekteyiz programı Eylül ayında yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

24 Haziran'da bir haftalık mücadelesine başlayan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Yarışmacılardan bir isim sunucu Onur Büyüktopçu ve rakiplerinden aldığı puanlarla adını haftanın şampiyonu olarak yazdırdı. Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında Hava Sarısoy birinci oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.