Yemekteyiz sezon finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Hava Sarısoy, Semra Demirkol, Muaz Yıldırım, Gamze Ugan ve Ayşegül Altınbaş10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.
Yemekteyiz'in 413. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.
ONUR BÜYÜKTOPÇU SON DEFA SUNDU
Yemekteyiz yarışmaı 413. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni sezonda programdaki görevini Seda Sayan'a bırakacak olan Onur Büyüktopçu ise iki yıldır sunduğu Yemekteyiz'e veda etti. Yemekteyiz programı Eylül ayında yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.
24 Haziran'da bir haftalık mücadelesine başlayan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Yarışmacılardan bir isim sunucu Onur Büyüktopçu ve rakiplerinden aldığı puanlarla adını haftanın şampiyonu olarak yazdırdı. Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında Hava Sarısoy birinci oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
HAVA SARISOY
Haftanın ilk yarışmacısı olan Hava Sarısoy Trabzon'lu ve 31 yıllık evli. 3 çocuk annesi olan yarışmacının en büyük keyfini , yaz aylarında memleketine gidip çay, fındık toplayıp yemek yapmak olarak tanımlıyor.
SEMRA DEMİRKOL
48 yaşında aslen Sinoplu ve iki çocuk annesi olan Semra Demirkol, şu anda Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyor. İddialı yarışmacılardan olan Semra Demirkol, internet üzerinden yemek siparişi alıp satıyor.
MUAZ YILDIRIM
Hayatını animatörlük yaparak kazanan Muaz Yıldırım, 33 yaşında ve 5 yıllık evli. Bir çocuk babası olan yarışmacının en büyük hobileri arasında yemek yapmak geliyor.
GAMZE UGAN
24 yaşında öğrenci olan Gamze Ugan, Turizm Otelcilik Mezunu ve şuanda Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyor.
AYŞEGÜL ALTINBAŞ
Haftanın son gün yarışmacısı olan Ayşegül Altınbaş, 45 yaşında ve takı tasarımcısı. Gaziantepli olan Ayşegül Altınbaş, evli ve üç çocuk annesi.
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