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Yemekteyiz sezon finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Haziran Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.06.2019 00:10 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında bu haftanın birincisi belli oldu. Onur Büyüktopçu'nun son defa sunduğu ve sezon finali yapan Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında ekrana gelen 413. son bölümünde sonuçlar açıklandı. Final bölümü ise Ayşegül Altınbaş'ın evinde çekildi. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 28 Haziran Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz sezon finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 28 Haziran Cuma sonuçları

Onur Büyüktopçu'nun sunuculuğunu yaptığı TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında heyecan doruktaydı. Yemekteyiz'de bu hafta Hava Sarısoy, Semra Demirkol, Muaz Yıldırım, Gamze Ugan ve Ayşegül Altınbaş10 bin TL'lik ödül için mücadele etti.

Yemekteyiz'in 413. son bölümünde, haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi belli oldu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU SON DEFA SUNDU
Yemekteyiz yarışmaı 413. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni sezonda programdaki görevini Seda Sayan'a bırakacak olan Onur Büyüktopçu ise iki yıldır sunduğu Yemekteyiz'e veda etti. Yemekteyiz programı Eylül ayında yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında olacak.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

24 Haziran'da bir haftalık mücadelesine başlayan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Yarışmacılardan bir isim sunucu Onur Büyüktopçu ve rakiplerinden aldığı puanlarla adını haftanın şampiyonu olarak yazdırdı. Yemekteyiz'in 24-28 Haziran haftasında Hava Sarısoy birinci oldu. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

HAVA SARISOY

Haftanın ilk yarışmacısı olan Hava Sarısoy Trabzon'lu ve 31 yıllık evli. 3 çocuk annesi olan yarışmacının en büyük keyfini , yaz aylarında memleketine gidip çay, fındık toplayıp yemek yapmak olarak tanımlıyor.

SEMRA DEMİRKOL

48 yaşında aslen Sinoplu ve iki çocuk annesi olan Semra Demirkol, şu anda Müşteri Temsilcisi olarak çalışıyor. İddialı yarışmacılardan olan Semra Demirkol, internet üzerinden yemek siparişi alıp satıyor.

MUAZ YILDIRIM

Hayatını animatörlük yaparak kazanan Muaz Yıldırım, 33 yaşında ve 5 yıllık evli. Bir çocuk babası olan yarışmacının en büyük hobileri arasında yemek yapmak geliyor.

GAMZE UGAN

24 yaşında öğrenci olan Gamze Ugan, Turizm Otelcilik Mezunu ve şuanda Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünde okuyor.

AYŞEGÜL ALTINBAŞ

Haftanın son gün yarışmacısı olan Ayşegül Altınbaş, 45 yaşında ve takı tasarımcısı. Gaziantepli olan Ayşegül Altınbaş, evli ve üç çocuk annesi.

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