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Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! "Söyleseydiniz çelik yelek giyerdik"

08.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, sosyal medya paylaşımlarıyla mest etmeye devam ediyor. Tatile çıkan güzel sunucu Zuhal Topal, son olarak göğüs dekolteli pozuyla olay yarattı. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Topal'ın pozlarına adeta yorum yağdı.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal göğüs dekolteli pozuyla ortalığı yıktı! "Söyleseydiniz çelik yelek giyerdik"

45 yaşındaki güzel sunucu Zuhal Topal, göğüs dekolteli pozuyla gençlere adeta taş çıkardı. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken güzel sunucu, son olarak çıktığı tatilden göğüs dekolteki pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Zuhal Topal'ın pozları sonrasında takipçileri resmen büyülendi.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yemekteyiz programının güzel sunucusu Zuhal Topal, Instagram paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.

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Çıktığı tatilden ve özel hayatından sık sık pozlarını paylaşan güzel sunucu, son olarak göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

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Topal'ın bu pozu sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı. Takipçilerinden bazıları paylaşımın altına, "Söyleseydiniz çelik yelek giyerdik, ateş ediyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.

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İşte güzel sunucunun bazı Instagram pozları;

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Zuhal Topal Instagram dekolte yemekteyiz
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