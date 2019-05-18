'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında yarışan Aybike Alev Yanar'ın yaptığı paylaşım sosyal medyaya damga vurdu. Yanar, paylaştığı pozla cezaevinden tahliye olduğunu açıkladı.

"TAHLİYE OLDUM"

Aybike Alev Yanar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünden 'Tahliye oldum' notuyla sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraftan sonra binlerce mesaj alan Yanar, "Takdir edersiniz ki bugün ailemle geçireceğim. Telefonlara ve mesajlara yarın döneceğim." dedi.

"GÖĞSÜMÜ GERE GERE GİRDİM ÇIKTIM"

Cezaevine neden girdiği yönünde de açıklama yapan Yanar, "Sürekli aileme ve arkadaşlarıma mesaj atıp olayın iç yüzünü öğrenmek istiyorsunuz olayın iç yüzü yok zaten elli kere anlattım. Şerefsizin birine şerefsiz dediğim için 3 gün ceza aldım. Göğsümü gere gere girdim çıktım. Yine olsa yine söylerim." ifadelerini kullandı.

EMNİYET KEMERİ VİDEOSUYLA OLAY OLMUŞTU

Instagram'da binlerce takipçisi olan gemi kaptanı Aybike Yanar bir dönem otomobil kullanırken emniyet kemeri ile ilgili videosu sosyal medyada tepki çekmiş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. Videoda ısrarla emniyet kemeri takmadığını vurgulayan Yanar, kullandığı lüks aracın markasını söyleyerek, "her tarafı airbag dolu. Kemer taktığım zaman çok daralıyorum, elim sürekli kemerde oluyor. "Sevmiyorum abi, kemer takmayı sevmiyorum. Polis çevirirse de veririm parasını, öderim cezasını" demişti.





