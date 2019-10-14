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Yemekteyiz yarışmasında Seda Sayan kanunları! Yemekteyiz'de '1 puan' yasaklandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 22:51 | Son Güncelleme

Yemekteyiz'de yarışmacıların birbirlerine 1 puan vermesi Seda Sayan'ı çıldırttı. Bu sezon Yemekteyiz'i sunan Seda Sayan, yeni getirdiği kuralı açıkladı. Bundan sonra Yemekteyiz'e Seda Sayan kanunları damga vuracak!

TV8 ekranlarında yeni sezonuyla ekrana gelen Yemekteyiz, geçen hafta Gaziantep bölümüyle yayınlanmıştı. Yarışmacıların Gaziantep mutfağından birbirinden güzel yemekler hazırlamalarına rağmen, herkesin birbirine 1 puan vermesi sunucu Seda Sayan'ı sinirlendirdi.

Yemekteyiz'in yeni bölümünde Seda Sayan yeni kuralı açıkladı. Seda Sayan, bundan böyle yemeklerini ve masasını hazırlayıp, misafirlerini karşılayan isimlere 1 puan vermesini yasakladı.

Yeni kuralı anlatan Seda Sayan, "Gaziantep gibi bir yerde, yarışmacıların o kadar lezzetli yemekler hazırlamalarına rağmen, birer puanvermeleri beni çok üzdü. Ancak bir puan, hiç bir şey hazır değildir, sizden sonra yapmıştır, o zaman verilebilir. Artık yemekleri yetiştiren ve süresi içinde hazırlayan yarışmacılar 1 puan verilemeyecek.Bundan sonra menüyü bitirmiş, üzerini değiştirmiş, sofrasını hazırlamış yarışmacıya 1 puan verilmesini yasaklıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan Yemekteyiz

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