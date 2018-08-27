"Yemen askerlerimizin gidip de dönemediği yerdir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yemen'de devam eden iç savaş ve sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin, "Yemen onca insanlık dramına sahne alacak olaylara maruz kalsa da, salt mezhep tercihi yüzünden dışlanmış ve yok sayılmış gibi gözükmektedir." ifadesini kullandı.

Destici, yazılı açıklamasında, uzun süredir çatışmaların ve istikrarsızlığın yaşadığı Yemen'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını anımsattı.

Yemen'in ve bölgenin Türkiye için önemine dikkati çeken Destici, yetkililerden yaşanan üzücü olaylar ve sivil ölümlerini gündemleştirmelerini istedi.

Destici, Yemen'in Türk toplumu için tarihsel bir mirası barındırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yemen onca insanlık dramına sahne alacak olaylara maruz kalsa da salt mezhep tercihi yüzünden dışlanmış ve yok sayılmış gibi gözükmektedir. Yemen bizim askerlerimizin gidip de dönemediği bir yerdir. Orada yerleşen ve yerel halkın kızlarını askerlerimize verdiği bir bölgedir. Yemen bizde özeldir. Oradaki halktan kopuk kaldıysak da onların bize muhabbeti büyüktür. Kendimize ait denge, onların da refahı adına olacak olan bir çizgide birleşmelidir. Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 29'u çocuk 50 kişi, Yemen'in yok sayılmış olduğunun bir göstergesidir. Zulmün dini, mezhebi ve politik hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Zulme karşı gelmek, dillendirmek insani ve İslami bir vecibedir."

