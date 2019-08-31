Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) orduyu hedef alan saldırısına ilişkin bahanelerini "sahte" olarak nitelendirdi.

Yemen haber ajansının haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında istisnai olarak toplanan Yemen hükümeti, ülkenin güneyindeki silahlı isyancı harekete karşı alınması gereken önlemleri görüştü.

Yemen hükümeti, BAE'nin orduyu hedef alan saldırılarına ilişkin sunduğu bahaneleri "sahte" olarak niteledi.

Hükümet, BAE'nin Yemen ordusuna terör iltisakı suçlaması çabalarının, orduya karşı kanunsuz ve açık bir şekilde düzenlenen saldırıyı örtmek için gösterilen sadece bedbaht bir çaba olduğunu açıkladı.

Söz konusu saldırının uluslararası toplum önünde tüm kanuni sorumluluğunun BAE'de olduğunu belirten hükümet, saldırıyı kınadı.

Yemen hükümeti, Arap koalisyonunun meşruiyete destek amacı taşıyan oluşumundan çıkmaması ya da Yemen devletini cendere içine almak ve parçalamak için bu oluşumun bir perde haline getirilmemesinin önemine vurgu yaptı.