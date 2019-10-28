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Yemen, Bahreyn ve Nijerya'nın muhalif Şii grupları İran'da toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

İran Meclis Başkanı Ali Laricani: - "ABD, İran'ı ablukaya almaya çalışıyor. Bu hükümete değil halka karşı atılmış bir adımdır" - "Şu an zorluk çekiyoruz ve ekonomik baskı ile karşı karşıyayız ancak bunu daha fazla devam ettiremezler ve çözmek zorunda olduklarını biliyorlar. Zamanında 1 santrifüje bile izin vermeyiz diyorlardı"

Bahreyn, Nijerya ve Yemen'deki Şii muhalif gruplar, İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damgan kentinde bir araya geldi.

Damgan Üniversitesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Husilerin Tahran'a "büyükelçi" olarak atadığı İbrahim el-Deylemi, Şii örgüt Nijerya İslami Hareketi'nin (IMN) lideri İbrahim Zakzaki'nin kızı Süheyla Zakzaki ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı.

Programda İran'ın Kum kentinde ikamet eden Bahreyn'deki Şiilerin lideri ve İran'ın desteğindeki muhalif din adamı Şeyh İsa Ahmed Kasım'ın da görüntülü mesajına yer verildi.

- "ABD, İran'ı ablukaya almaya çalışıyor"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, burada yaptığı konuşmada, "ABD'nin hokkabazlığıyla karşı karşıya" olduklarını dile getirerek, "ABD, İran'ı ablukaya almaya çalışıyor. Bu hükümete değil halka karşı atılmış bir adımdır. Şu an zorluk çekiyoruz ve ekonomik baskı ile karşı karşıyayız ancak bunu daha fazla devam ettiremezler ve çözmek zorunda olduklarını biliyorlar. Zamanında 1 santrifüje bile izin vermeyiz diyorlardı." ifadelerini kullandı.

Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın "Arapların petrolü, bizim için Arapların kendisinden önemlidir" ifadesini hatırlatan Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün aynı düşünceye sahip olduğunu savundu.

Laricani, Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada da kendileri için petrolün önemli olduğunu dile getirdiğini ve bunun Arap dünyasına hakaret niteliği taşıdığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Mevlevi Abdulhamid

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