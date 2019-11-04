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Yemen Başbakanı: "Riyad Anlaşması yeni bir dönemi başlatacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 23:41 | Son Güncelleme

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, yarın imzalanması beklenen Riyad Anlaşması'nın yeni bir dönemin başlangıcı olacağını, devletin ve kurumlarının yeniden şekilleneceğini belirtti

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümet ile Güney Geçiş Konseyi arasında yarın imzalanması beklenen Riyad Anlaşması'yla devletin ve kurumlarının yeniden şekilleneceğini söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen hükümet üyeleri olağanüstü toplantı düzenledi. Başbakan Abdulmelik, kabine üyelerini yapılacak anlaşmanın içeriği hakkında bilgilendirerek, gelinen noktayı istişare etti.

Anlaşmanın ardından, devletin ve kurumlarının yeniden şekilleneceğini ifade eden Abdulmelik, tüm güvenlik güçlerinin hükümetin kontrolüne gireceğini hatırlattı.

Yapılacak anlaşmanın hükümet güçlerinin kontrolüne geçen bölgelerin normalleşmesine olumlu katkı sağlayacağını da söyleyen Abdulmelik, "Riyad Anlaşması yeni bir dönemi başlatacak. Bu anlaşma, İran destekli Husilerin kontrolünde kalan alanların kurtarılmasını da hızlandıracak." dedi.

- Sokotra Sultanı'nın oğlu törene katılmayacak

Öte yandan, Yemen'deki son Sokotra Sultanı'nın oğlu Abdullah bin İsa bin Afrar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın yapılması beklenen Riyad Anlaşması imza törenine katılmayacağını belirtti.

Sokotra ve Mehra kentlerinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkan Bin Afrar, söz konusu iki kentin, ötekileştirildiğini savunarak törene katılmayacağını kaydetti.

Abdullah bin İsa bin Afrar, 1967 yılına kadar Sokotra ve Mehra'da hüküm sürmüş olan Afrari Sultanlığının hayattaki son temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra; Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.

- Güneydeki olaylar

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

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Abdullah bin İsa bin Afrar Muin Abdulmelik riyad anlaşması

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