ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Husileri "İsveç'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürmekle" suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik geçici başkent Aden'de Avrupa Birliği (AB) Yemen Delegasyonu Başkanı Antonia Calvo-Puerta, Fransa'nın Sana Büyükelçisi Christian Testo, Almanya'nın Sana Büyükelçi Yardımcısı Carola Müller-Holtkemper ve Hollanda'nın Sana Büyükelçi Yardımcısı Jam Van'ı kabul etti.

Abdulmelik, burada yaptığı açıklamada, "Husiler İsveç'te varılan ve tarafların Hudeyde'den ve limanlardan çekilmesi ile esir takasını içeren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçmaya devam ediyor. Bu da onların barışı sağlama konusunda ciddi olmadıklarını ortaya koyuyor." dedi.

Öte yandan AB Yemen Delegasyonu Başkanı Calvo ise Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmek için daha fazla insani yardıma hazır olduklarını belirtti.

Calvo AB'nin Yemen'de meşru hükümeti destekleme konusunda kararlı olduğunu, halkın kanının akmasını durdurmayı ve barışı sağlamayı önemsediğini dile getirdi.