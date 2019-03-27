Yemen Başbakanından Türkiye'nin desteğine övgü

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetime verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ü geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'ndaki kabulünde, ülkesindeki meşru yönetime verdiği destek ve halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti.

Görüşmede insani yardım çalışmaları ve sağlık sektörüne verilen desteklerin yanı sıra birçok konunun ele alındığı belirtildi.

Bozgöz'ün görüşmede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki yasal yönetimi desteklemeye devam ettiğini aktardığı ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli tüm katkının sağlanacağını ilettiği kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün Türkiye'den Yemen halkına insani ve eğitim yardımlarının gelmeye devam edeceğini belirttiği vurgulandı.

Başbakan Abdulmelik ve Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmesinde Mahalli İdareler Bakanı Abdurrakib Feth ve Başbakanlık Ofis Müdürü Enis Baharise de hazır bulundu.