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Yemen Başbakanından Türkiye'nin desteğine övgü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, ülkesindeki meşru yönetime verdiği destek ve halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Türkiye'nin Yemen'deki meşru yönetime verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Muin Abdulmelik Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'ü geçici başkent Aden'deki Maaşik Sarayı'ndaki kabulünde, ülkesindeki meşru yönetime verdiği destek ve halkına yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'den övgüyle söz etti.

Görüşmede insani yardım çalışmaları ve sağlık sektörüne verilen desteklerin yanı sıra birçok konunun ele alındığı belirtildi.

Bozgöz'ün görüşmede Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki yasal yönetimi desteklemeye devam ettiğini aktardığı ve iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli tüm katkının sağlanacağını ilettiği kaydedildi.

Büyükelçi Bozgöz'ün Türkiye'den Yemen halkına insani ve eğitim yardımlarının gelmeye devam edeceğini belirttiği vurgulandı.

Başbakan Abdulmelik ve Büyükelçi Bozgöz'ün görüşmesinde Mahalli İdareler Bakanı Abdurrakib Feth ve Başbakanlık Ofis Müdürü Enis Baharise de hazır bulundu.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Bozgöz, Abdulmelik ile 13 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da bir araya gelmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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