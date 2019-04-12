İSTANBUL (AA) - Geleneksel Yemen ve Batı Afrika müziklerini caz, blues ve funk tarzlarıyla harmanlayarak yorumladığı şarkılarıyla bilinen Yemen Blues, İstanbul'da konser verdi.

Zorlu PSM'de sahne alan grubun vokalisti Ravid Kahalani konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hem Afro-Amerikan müzikten hem de Yemen seslerinden etkilendiklerini ve grubun çok farklı kültürlerden gelen kişilerden oluştuğunu aktaran Kahalani, "Yemen Blues'un ilk yılından sonra Shanir Blumenkranz grubun ana üyelerinden biri haline geldi. Kendisi New York'tan harika bir müzisyen. Bateride Aviv Cohen var. İki albümden de şarkılar çalacağız ve belki yeni bir şeyler de çalarız." dedi.

Sanatçı, konsere "Eli" şarkısıyla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk defa kızım Eli bir turda benimle birlikte burada. İnsanların aklında 'Biz birbirimizi tamamlamak için buradayız, Türk, Amerikan veya İsrailli olmamız önemli değil. Bundan önce hepimiz insanız, birbirimizden etkileniyoruz ve çok yakınız birbirimize.' dedirtecek bir anı bırakmak istiyoruz. Müzik bunu yapmanıza yardımcı olur işte."