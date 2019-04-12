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Yemen Blues İstanbul'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

Müziğini Batı Afrika tınılarıyla funk, mambo ve soula uzanan çağdaş ritimlerle birleştirerek oluşturan Yemen Blues, İstanbul'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Geleneksel Yemen ve Batı Afrika müziklerini caz, blues ve funk tarzlarıyla harmanlayarak yorumladığı şarkılarıyla bilinen Yemen Blues, İstanbul'da konser verdi.

Zorlu PSM'de sahne alan grubun vokalisti Ravid Kahalani konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hem Afro-Amerikan müzikten hem de Yemen seslerinden etkilendiklerini ve grubun çok farklı kültürlerden gelen kişilerden oluştuğunu aktaran Kahalani, "Yemen Blues'un ilk yılından sonra Shanir Blumenkranz grubun ana üyelerinden biri haline geldi. Kendisi New York'tan harika bir müzisyen. Bateride Aviv Cohen var. İki albümden de şarkılar çalacağız ve belki yeni bir şeyler de çalarız." dedi.

Sanatçı, konsere "Eli" şarkısıyla başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk defa kızım Eli bir turda benimle birlikte burada. İnsanların aklında 'Biz birbirimizi tamamlamak için buradayız, Türk, Amerikan veya İsrailli olmamız önemli değil. Bundan önce hepimiz insanız, birbirimizden etkileniyoruz ve çok yakınız birbirimize.' dedirtecek bir anı bırakmak istiyoruz. Müzik bunu yapmanıza yardımcı olur işte."

Daha önce de birkaç kez İstanbul'a geldiklerini belirten Kahalani, "İstanbul birden çok kültürün, rengin bir araya geldiği yoğun bir şehir. Her köşede yeni bir şey görebilirsiniz. Çok güzel bir şehir. Çoğu zaman konsere gelip gidiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çünkü İstanbul, ihtiyacımız olan bağın bulunduğu şehir." şeklinde konuştu.

Aralarında Itamar Doari, Rony Iwryn, Shanir Blumenkranz ve Itamar Borochov gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin yer aldığı Yemen Blues, yaklaşık iki saat süren konserde "Yaman", "Gnawa- Min Kalbi", "Beautality" ve "Gimbri Fast- Insaniya"nın da aralarında olduğu 11 parçayı seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
konser Müzik Yemen Blues

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