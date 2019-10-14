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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den isyancılara çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi: -"Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli"

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçici başkent Aden'deki olaylara ilişkin, "Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli." çağrısında bulundu.

Hadi, Yemen'in İngiliz işgalinden kurtuluşunun 56'ncı yıl dönümü münasebetiyle devlet televizyonunda bir konuşma yaptı.

Geçici başkent Aden'de devlet kurumlarına isyan edenlerin devleti ve vatandaşları hedef aldığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Hadi, "Devlete isyan edenler kararlarını yeniden gözden geçirmeli, bu kanlı yöntemden vazgeçmeli." dedi.

Hadi, halkın Husi darbesi nedeniyle yaşadıklarının yeterince ağır olduğunu dile getirerek, Suudi Arabistan'ın Aden'de yaşanan sorunların çözümü için sarf ettiği çaba nedeniyle memnuniyetini ifade etti.

Hadi, tüm emniyet teşkilatı ve askeriyeyi, savunma ve içişleri bakanlıkları bünyesinde toplamak için köklü değişiklikler yapmaya çalıştıklarını da söyledi.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur Hadi Aden BAE Yemen

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