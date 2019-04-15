HABER

Yemen Cumhurbaşkanı Husileri "barış fırsatını yitirmek"le suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 20:58 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Husileri "barış fırsatını yitirmek"le suçladı

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, "Husilerin Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını kabul etmeyerek, barış fırsatlarını kaybettiğini" söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD'nin Sana Büyükelçisi Matthew Toler'i kabul etti.

Hadi, görüşmede ABD ile "terör, aşırılık, İran'ın bölgedeki müdahaleleriyle mücadele ve iş birliği temelli" stratejik ortaklığın devam edeceğini vurguladı.

Yemen hükümetinin barışın sağlanması için sarf ettiği çabalara işaret eden Cumhurbaşkanı Hadi, bunların sonuncusunun da Stockholm Anlaşması'nı kabul etmeleri olduğunu kaydetti.

Husilerin anlaşma konusunda "inatlaştığını" ve uygulanmasını kabul etmediğini ifade eden Hadi, Husilerin sergiledikleri bu tavırla, "Yemen'deki barış fırsatlarını kaybettiği" görüşünü savundu.

- Stockholm Anlaşması

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için 18 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulurken, kentten çekilme konusunda henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Bir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlarBir anda bacağını kopardı! Metroyu birbirine katan anlar
Kağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdüKağıthane'de damadını sokak ortasında böyle öldürdü
İmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirirİmamoğlu: İnşallah YSK en yakın zamanda kararı netleştirir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur Hadi Stockholm Anlaşması Yemen

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Binali Yıldırım'ın 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

G.Saray yönetimi MHK'den VAR kayıtlarını istedi

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vuruldu

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.