HABER

Yemen Cumhurbaşkanı'ndan BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 07:16 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Husilerle içten içe bir dayanışma halinde olduğu suçlamasında bulundu

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Husilerin Hudeyde limanında tek taraflı olarak BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'le koordineli şekilde yeniden konuşlanmalarının duyurulmasının hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı Hadi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da BM Genel Sekreteri Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

DiCarlo ile görüşmesinde Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Husilerle içten içe bir dayanışma halinde olduğu suçlamasında bulundu.

Tepkisini açıkça dilen getiren Hadi, Griffiths'i, Hudeyde konusunda Stockholm Anlaşması'nın çevresinde dönüp duran Husilerin oyunlarıyla dayanışma halinde olmakla suçladı.

Hadi, Husilerin Hudeyde limanında tek taraflı olarak Griffiths ile koordineli şekilde yeniden konuşlandıklarını duyurmalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öte yandan DiCarlo, BM'nin Yemen'de barışın gerçekleşmesi ve uluslararası toplumun desteğini sağlama hedeflerine bağlı kaldığını dile getirerek BM ekiplerinin Yemen'de varoluş sebeplerinin yardımların ulaştırılması olduğu, başka hedeflerinin bulunmadığını söyledi.

Uzun süredir BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen hükümeti tarafından ağır suçlamalara maruz kalıyor. Alanda elle tutulur hiçbir sonuç elde edemediği ve bu konuda yeterli olmamakla eleştirilen Griffiths, yapılan anlaşmaların uygulanması konusunda olumsuz davranışlarda bulunmak ve Husilerin yanında yer almakla suçlanıyor.

Söz konusu eleştirilere karşı BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, "BMGK, Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e tam desteğinin altını çizdi ve tüm tarafları yapıcı ve sürekli bir şekilde özel temsilciyle çalışmaya davet etti." ifadesine yer verildi.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!
İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı!

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı!

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Bandırma'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu

ABD, Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu

Adana'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi için gözaltı kararı

Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı!

İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'

İstanbul'da korkunç kaza! 'Onu havada gördüm'

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı!

Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var

Düğün dönüşü feci kaza: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.