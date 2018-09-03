HABER

Yemen Cumhurbaşkanından "ekonomi" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 02:46 | Son Güncelleme

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ekonomik durumun incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ülkenin geçici başkenti Aden'de yaşanan gösterilerin akabinde, ekonomik durumun derhal gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Hadi'nin başkanlık ettiği ekonomi komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Muhsin Salih ve Başbakan Ahmed bin Dağr'ın katılımıyla Aden'de toplandı.

Hadi, toplantıda ekonomik durumun incelemeye alınması, gıda ve hizmet sektöründe eski istikrarın yeniden sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda talimat verdi.

Vergi, gümrük ve diğer gelirlerin Merkez Bankasına aktarılması için farklı alanlarda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Hadi, Marib, Şebve ve Hadramevt petrolünün En-Neşime (Şebve) ve Ed-Dabbe (Hadramevt) Limanları üzerinden ihraç edilmesi, Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan ise gaz ihracatına başlanması talimatını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılması kararlaştırıldı ve konunun takibi Başbakan Bin Dağr'a tevdi edildi.

Yemen riyalinin döviz karşısında değer kaybetmesi ve hayat pahalılığını protesto eden göstericiler dün Aden'de ana yolları trafiğe kapatmıştı. Ağustos ayı ortalarında 513 riyalde seyreden dolar, geçen günlerde hızlı bir şekilde değer kazanmış ve 600 riyale yükselmişti.

PARTNERGünde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!Günde 1 tane yiyen 300 dolar kazanacak!
Kütahya'daki orman yangınıKütahya'daki orman yangını
Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuzMuharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur Hadi riyal Yemen

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

ABD'yi sarsan tecavüz olayı: Camdan girip 11 yaşındaki kıza tecavüz etti!

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Ünlü şarkıcıdan şok eden sözler: Para vererek kadınlarla cinsel ilişkiye girdim

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, Fethiye'de 'turizm zabıtası' oldu

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Muharrem İnce'den genç çifte çocuk tavsiyesi: Biz 6 okçuyuz

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

Manisa'da pompalı tüfek dehşeti! 2 yaralı

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

TSK açıkladı: ÇNRA namlusu ele geçirildi

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.