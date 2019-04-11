Yemen Cumhurbaşkanı'ndan olağanüstü meclis oturumu çağrısı

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, meclisin ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alana habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, yayınladığı kararnameyle, Temsilciler Meclisi'ni Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemeye çağırdı.

Haberde, oturum tarihine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Söz konusu kararın ülkede 2015 başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk defa alındığı ifade ediliyor.

Yemen hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise olağanüstü meclis toplantısının, gelecek perşembe günü Hadramevt ilinin ikinci büyük kenti Seyun'da yapılması ve toplantıya, Cumhurbaşkanı Hadi ile Yemen'de siyasi çözümü destekleyen 18 ülkenin büyükelçilerinin katılması öngörülüyor.

Aynı kaynaklar, üyelerinin 2003 yılında seçilen ülkedeki en uzun ömürlü meclisin, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde yaşanan bölünmenin gölgesinde, yeni bir başkanlık heyeti seçeceğini savundu.