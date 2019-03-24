Yemen Cumhurbaşkanı'ndan Taiz'deki çatışmaların durdurulması çağrısı

TAİZ (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Taiz kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklendiği belirtilen Ebu Abbas Tugayı arasında iki gündür devam eden çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, kentte cuma ve cumartesi günü süren çatışmalarla ilgili olarak Taiz Valisi Nebil Şemsan'ı telefonla arayan Hadi, çatışmaların durdurulması ve sağ duyu çağrısı yaptı.

AA'ya konuşan Taiz Emniyet Müdürlüğünden ismi açıklanmayan bir yetkili de Hadi'nin, Şemsan'ı telefonla arayarak, acilen çatışmaların durdurulmasını istediğini belirtti.

Yetkili, çatışmalarda en az 5 sivil ve 10 emniyet mensubunun öldüğü, onlarcasının yaralandığı, Ebu Abbas Tugayından da onlara kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisini verdi.

Bu arada emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vali Şemsan'ın hükümet güçlerine verdiği çekil emrinin ardından çatışmalar durdu.

